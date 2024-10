Ghisleri a Tagadà: “Governo forte dopo due anni, stallo a sinistra. Qual è la forza del centrodestra” (video)

A due anni di governo Meloni è tempo di sondaggi. Non sfugge a questa prova Alessandra Ghisleri, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7. Che però dà un dispiacere alla conduttrice. I dati elaborati da Euromedia Research confermano che la “luna di miele” con gli italiani non è finita. Nei sondaggi Fratelli d’Italia vola e la sua leader è la più amata. Ha usato parole chiare per il centrodestra e tombali sul centrosinistra. (Qui il video). “Dopo due anni, Fratelli d’Italia dal 26% rimane su una media tra il 29 e il 30% in tutti i sondaggi. L’ultimo, quello di Swg di lunedì sera, lo dava addirittura in crescita”. Prima “smorfia” di dolore della conduttrice. La Ghisleri va oltre. Non solo FdI ha detto l’esperta. “Anche gli altri partiti di maggioranza ottengono la fiducia di chi va al voto. Forza Italia, in particolar modo, cresce e la Lega tiene. A ciò va unito il dato di Noi Moderati, che fa sì che contro il centrodestra non ci sia partita.

Ghisleri a Tagadà: “Importante stallo a sinistra”. La conduttrice ci rimane male

A sinistra tutt’altro scenario. Numeri insoddisfacenti quelli ottenuti dal Partito Democratico, che invece “dal 23, 24% scende al 22%”, ha fatto notare la sondaggista. Tirando le somme Ghisleri, al netto di chi non va a votare (“E questa è la parte più delicata”), afferma: quelli che invece votano hanno le idee molto chiare. “Quelli che votano rimangono delle tifoserie molto accese. E queste tifoserie sostengono in maniera molto forte la propria parte politica”. E qui sta il nodo che inguaia il centrosinistra, ha analizzato in diretta la direttrice di Euromedia Research.

“La tifoseria del centrodestra più accesa di quella del centrosinistra”

La differenza tra maggioranza e opposizioni è sostanziale. Le tifoserie – fuor di metafora, chi si sente rappresentato senza se e senza ma dai partiti “sono molto presenti nel centrodestra e meno nel centrosinistra. È difficile, dopo due anni, mantenere lo stesso consenso”, ha sottolineato e fatto sottolinare la sondaggista. “C’è una crescita del centrodestra e uno stallo importante del centrosinistra”, ha concluso. Scudisciata per la conduttrice.

Sondaggio Albania, Ghisleri gela Panella a Tagadà

Panella aveva tentato di aprire l’intervista con un altro sondaggio: la convinzione degli italiani circa il consenso al modello Albania. (Video)Che secondo la conduttrice non sarebbero molto convinti che l’accordo sui migranti risolva l’emergenza. Anche in questo caso Ghisleri la stoppa. “Dividendo l’Italia in due, c’è un 43% che ritiene l’accordo con l’albania dispendioso. Un 36,5 per cento che la ritiene necessaria, magari aggiustando alcune situazioni. Le persone però – questo il tema focalizzato da Ghisleri- è che il piano Albania è appena nato e le persona non hanno la percezione dei benefici che questo apporterà”.

“Sull’Albania il centrosinistra non dà un messaggio univoco: i suoi elettori disorientati”

Dunque sta qui la grande scopnfitta della sinistra. Perché le persone sul tema si affidano ai partiti politici di appartenenza. Il vantaggio del centrodestra è chiaro – sottolinea Ghisleri- perché dà un messaggio unico e univoco: ceercare di rendere rigoroso l’ingresso in Italia”. Mentre il centrosinistra è un gran guazzabuglio. “Ci sono sfaccetature multiple: alcuni sono più aperturisti, come la Salis: i migranti devono entrare tutti; altri più moderati: non hanno un unico andamento”. Nello stesso Pd ci sono varie sfumature: c’è una parte che non rinuncia a un dialogo con FI, altri più duri col governo. Per cui la gente di centrosinistra è disorientata”. Insomma, a sinistra stanno sbagliando tutto.