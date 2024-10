G7 Difesa, le Frecce Tricolori in volo su Napoli (video). Gli Usa: “Mai visto un lavoro fatto così bene”

“Lavoro eccelso” delle Frecce Tricolori: “non ho mai visto un lavoro fatto così bene”. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa Lloyd J. Austin III all’incontro che alla fine del G7 Difesa a Napoli ha visto un bilaterale con il collega e padrone di casa Guido Crosetto. “Oggi ho visto il sorvolo delle Frecce tricolori” ha detto, commentando poi il sorvolo come appunto un lavoro eccelso. Il G7 Difesa si è tenuto oggi a Napoli per la prima volta e su iniziativa di Crosetto stesso. “Il G7 è stato assolutamente produttivo. L’Italia è un alleato affidabile che gentilmente ci ha ospitato ed è sempre stato al nostro fianco”, ha detto il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin all’incontro bilaterale con il Ministro della Difesa Guido Crosetto alla fine del G7 Difesa a Napoli.

“Stiamo assistendo a scenari estremamente fluidi e instabili che passano dalla competizione strategica al confronto aperto e continuo. Il ricorso al potere militare e a strumenti ibridi alla ricerca di guadagni territoriali o di un’espansione maligna delle aree di influenza sono purtroppo diventati un “modus operandi” ricorrente. Le brutali aggressioni russe in Ucraina e la situazione davvero critica in Medio Oriente, unite alla profonda instabilità dell’Africa sub-sahariana e alla crescente tensione nella regione indo-pacifica evidenziano un quadro di sicurezza deteriorato con previsioni per il prossimo futuro che non possono essere positive”, aveva detto Crosetto, in apertura della riunione a Palazzo Reale.

Il volo delle Frecce Tricolori a Napoli