Foti silenzia la Braghi: “Vannacci lo avete inventato voi. E avete candidato la Salis sotto processo”

C’è paragone e paragone ma la verve antifascista dei salotti televisivi non va tanto per il sottile. Così può capitare che all’Aria che tira, su La7, il paragone tra “l’eroina Ilaria Salis”, pluricondannata in Italia e attualmente imputata in Ungheria, e il generale Roberto Vannacci, incensurato e pluridecorato, faccia mandare in corto circuito gli ospiti di provata fede progressista. Una super pignola Maria Teresa Meli, ospite in studio insieme alla capogruppo dem a Monecitorio, Chiara Braga, e al presidente dei deputati di FdI, Tommaso Foti, perde le staffe di fronte all’inaudito paragone. Accostare la prof antifà, eletta europarlamentare con Avs per sfuggire al carcere, a Vannacci è qualcosa di insultante.

Foti all’Aria che tira: “Vannacci lo avete inventato voi”

“Il caso Vannacci, puntualizza Foti, è stato creato da ‘voi'”, dice Foti rivolgendosi alla parlamentare dem. “Dopo il suo libro” ( “lei lo ha letto?” interrompe Parenzo, “Sì”, “Ha molto tempo da perdere”, rintuzza il conduttore, “no mi piace parlare di quello che conosco, non per partito preso”), dice il capogruppo di FdI alla Camera, “sono nate una serie di polemiche che lo hanno fatto diventare un personaggio. Non l’ho invitato io, chi gli ha dato fiato è stato qualcun altro”. La Braga prova a controbattere: “Qualcuno che sta con voi l’ha candidato in Europa”. Risposta lapidaria di Foti: “Qualcuno che fa il campo largo con te ha mandato in Europa la Salis”. Ma perché vuoi paragonarli?, interviene la Meli inorridita. “Paragono gente che è sotto processo a gente che non è sotto processo”, risponde Foti. “Sì processata a casa del vostro amico Orban”. “Certo – replica Foti – in genere la gente si processa dove commette reati. Questo lei dovrebbe saperlo bene”.