Fornero santa subito, “follia” di Enrico Letta a “Di martedì: “Ci ha salvato”. Storace stoppa il teatrino (video)

Elsa Fornero santa subito e a furor di popolo. Questa dichiarazione folle è di Enrico Letta, che propone nella puntata di “Di maretedì” di fare la prof lacrime e sangue “senatrice a vita”. “Ha salvato l’Italia“, motiva la promozione. Ora capiamo perché l’ex premier abbia perso rovinosamente le elezioni del 2022. E capiamo l’imprinting del Pd: occuparsi di cose che non interessano gli italiani, elogiando di preferenza personalità politiche che molti – pensionati, esodati e non solo- non nvorrebbero vedere neache in cartolina. Corrado Augias gli va dietro gongolante. E’ vero, bravo, la sua riforma ha frenato l’emorragia di risorse del Paese. Insomma, stando allo stucchevole siparietto rosso su La7 noi oggi saremmo vivi e vegeti grazie a lei, alla piangente Fornero.

Beatificazione di Elsa Fornero di Letta: “Va fatta senatrice a vita”

Altro motivo ridicolo per il quale la docente ed ex ministro di Mario Monti dovrebbe essere candidata senatrice a vita è il “martirio” subìto: “Quello che ha subìto in questi 10 anni, con le accuse e le critiche, per aver salvato l’Italia…”. Nessuna parola per gli esodati. Il colmo va in scena in una serata dove a dominare il dibattito avrebbe dovuto essere la terza legge finanziaria varata dal governo Meloni: coraggiosa molto più di quanto non lo sia mai stata la sinistra: con l’attenzione ai fragili, alle famiglie. Una manovra che per la prima volta vede il contributo degli istituti di credito, che andrà alla spesa sanitaria. Quando mai se la sarebbe sognata la Fornero una legge di bilancio così, che non alza le tasse?. Eppure, tutta la prima parte del programma di Floris se ne va in questa sbrodolatura inopportuna. Una “beatificazione” del tutto inappropriata per una ex ministra che prosegue nel sognare una patrimoniale.

.

Fornero beatificata? Interviene Storace

Insomma, Letta passa con le scarpe chiodate sugli esodati che per anni si sono trovati senza stipendio e senza pensione e anche senza ammortizzatori sociali. Sarà solo Francesco Storace a rimettere le cose in chiaro, duellando con la Fornero- sempre civilmente- ma mettendola in riga quando lei afferma che “Salvini parla a vanvera”. “Perché deve offendere? Ha espresso una proposta… Ma lei chi è per dare questi giudizi?”. Subito arriva il soccorso rosso di Giovanni Floris: “Se anche la professoressa esprime un giudizio nei confronti di Salvini… Lui ne ha dette così tante su di lei”. Ma Storace tira dritto: “Chiedo scusa, Salvini per dire quelle cose ha preso i voti degli italiani, la Fornero ne ha preso solo uno”. Ma la Fornero ha una vera ossessione per il leader della Lega: “Salvini sono dieci anni che dice di cancellare la riforma: o non ha capito nulla delle pensioni – e io comincio a pensarlo -. Oppure ripete le cose come un disco rotto, senza capire che non si possono fare. Credo anche che Giorgetti glielo abbia pur spiegato, ma evidentemente lui non lo ha capito”. Le parole improvvide di Letta devono averla ringalluzzita.