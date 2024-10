Festa dei nonni, da Meloni alla Tv: gli auguri agli “angeli custodi” della famiglia (celebrati grazie alla destra)

Giorgia Meloni ha postato una foto con l’amata nonna Maria, scomparsa nel 2019. Matteo Salvini ne ha postata una di lui piccolissimo in braccio alla mamma e circondato da tutti e quattro i suoi nonni, Agnese e Carlo, Nella e Aldo. Come il premier e il vicepremier tantissimi italiani hanno voluto ricordare sui social i nonni, nel giorno dedicato alla loro Festa, non a caso istituita nella ricorrenza che la chiesa cattolica dedica agli angeli custodi. “I nonni rappresentano un pilastro fondamentale nelle nostre vite: sono custodi di tradizioni, saggezza e amore incondizionato. Insegnano l’importanza dei valori e regalano momenti preziosi che ci accompagnano per sempre. In questa ricorrenza voglio dire ancora una volta grazie a nonno Gianni, siciliano tutto d’un pezzo, e a nonna Maria, romana, tanto piccola e tanto forte. Grazie per avermi insegnato molto di quello che so. Buona Festa dei nonni, che con amore e abnegazione rendono le nostre vite migliori!”, ha scritto su X e Instagram Meloni.

Gli auguri di Meloni e Salvini per la Festa dei nonni

“Ho avuto la fortuna di conoscere tutti e quattro i miei nonni, Agnese e Carlo, Nella e Aldo. Li ricordo con amore, gratitudine e nostalgia perché hanno colorato la mia infanzia come solo loro sapevano fare e oggi sono i miei Angeli Custodi. Se potete, chiamateli e fate sentire il vostro affetto, perché i nonni sono la vita. Buona festa a tutti i nonni”, è stato il messaggio di Salvini. I nonni, inoltre, oltre a essere finiti in tendenza su X, sono stati celebrati a reti unificate, o quasi, anche da Mediaset, che alla ricorrenza ha dedicato un’apposita campagna pubblicitaria.

Una ricorrenza voluta dalla destra

La festa dei nonni è stata istituita nel 2005, per iniziativa dell’allora senatore di Alleanza Nazionale Franco Pontone. La ricorrenza, recita la legge Pontone, celebra “l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Una constatazione che trova conferma nei dati. Secondo una ricerca di Coldiretti, diffusa oggi, in quasi quattro famiglie italiane su dieci (37%), i nonni sono una risorsa fondamentale, fornendo un supporto economico e prendendosi cura dei nipoti, oltre a contribuire talvolta anche alle attività lavorative. Lo studio spiega che la festa coinvolge circa 12 milioni di persone. Nelle famiglie con almeno un nonno, il contributo più comune riguarda la cura dei figli (60%), sostituendo le babysitter nell’accudire i bambini e accompagnarli a scuola o alle attività pomeridiane. Inoltre, il 32% dei nonni fornisce un sostegno diretto al bilancio familiare, mentre l’8% offre un aiuto lavorativo, soprattutto nelle attività artigianali e agricole.

L’orgoglio dei nonni vip

Attività che i nonni svolgono non solo di buon grado, ma quasi sempre con un tasso di orgoglio che trova rari paragoni. E testimonial d’eccezione. Dal “nonno d’Italia” Lino Banfi alla giovanissima nonna Michelle Hunziker, arrivando al nonno rock Mick Jagger sono tantissimi i vip che non resistono alla tentazione di condividere la gioia del tempo passato con i nipoti. Inevitabile partire da Lino Banfi, il nonno Libero di Un medico in famiglia, che nella vita reale è nonno di Pietro e Virginia, figli di sua figlia Rosanna. Michelle Hunziker, diventata nonna lo scorso anno all’età di 46 anni, si mostra spesso in compagnia di Cesare, figlio di Aurora, e ugualmente fa nonno Eros. Nel panorama internazionale, però, c’è una nonna perfino più precoce della nostra Michelle: Whoopi Goldberg è diventata nonna nel 1989 all’età di 34 anni, quando la figlia Alex ha avuto il primo figlio a 16 anni, e nel 2014 ha battuto un altro record, diventando bisnonna all’età di 59 anni.