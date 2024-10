Feriti 30 agenti, Meloni: “Intollerabile violenza. Solidarietà alle forze dell’ordine aggredite da sedicenti manifestanti”

Sono stati feriti 30 agenti durante gli scontri tra estremisti pro-Pal e polizia. Interviene la premier in tarda serata a commentare questo inqualificabile bilancio: “Esprimo la piena solidarietà, mia e del Governo, alle Forze dell’ordine, insultate e aggredite da sedicenti “manifestanti”. Che usano ogni pretesto per sfogare la loro assurda violenza. È intollerabile che decine di agenti vengano feriti durante una manifestazione di piazza. Ringrazio il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia e tutti gli uomini e le donne che ogni giorno lavorano per garantire la nostra sicurezza”.

La sinistra riuscirà ad aprire bocca e a prendere le distanze dalla manifestazione romana dei “bravi ragazzi” pro-Hamas? “Ventiquattro feriti tra poliziotti e militari della Guardia di Finanza, lanci di bottiglie e bombe carta: questo il primo bilancio della manifestazione della sinistra radicale. Il Pd è ancora sicuro che questa sia ‘libertà di pensiero’? La sinistra è ancora convinta che questa sia ‘libertà di manifestazione’? Prima o poi riusciranno a prendere le distanze da chi manifesta con bombe carta e da chi aggredisce le forze dell’ordine?”. È lo sfogo di Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia. Il bilancio è grave e avvilente. FdIe il centrodestra stigmatizzano il silenzio della sinistra sulla guerriglia di piazza.

Di fronte alle immagini di violenza cieca il silenzio della sinistra sconcerta. Schlein tace, stigmatizza Tommaso Foti: “Ferma condanna per le vili aggressioni contro gli agenti di Polizia da parte dei cortei pro Palestina e da violenti incappucciati: con lanci di sassi e pali contro le nostre forze dell’ordine, causando ben 24 feriti tra loro. Questo non è un corteo pro-Palestina: è un corteo contro Israele da parte di organizzatori che hanno già dichiarato apertamente di festeggiare il 7 ottobre e i massacri di vittime innocenti. Ribadiamo con fermezza che il governo Meloni sarà sempre dalla parte delle forze dell’ordine e contro ogni violenza. Aspettiamo che Schlein e compagni prendano una posizione chiara e netta: perché non è più accettabile questo silenzio, complice di tali violenze”.

“Era tutto prevedibile, ma la sinistra è rimasta in silenzio; mentre alcuni si chiedevano perché la Questura avesse vietato l’evento. Si scende in piazza per la pace, ma si scatena una guerra contro chi è lì per mantenere l’ordine. Agli agenti coinvolti va la massima solidarietà mentre si vergogni chi, invece di isolarli, coccola questi finti pacifisti”. Lo sfogo del deputato di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella.