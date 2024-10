Femminicidio a Caserta, strangola la moglie davanti ai figli piccoli: loro al telefono con la zia mostrano il cadavere della mamma 

Femminicidio a Caserta, strangola la moglie davanti ai figli e i bimbi al telefono con la zia prima riferiscono la drammatica notizia: Papà ha ucciso la mamma. Poi mostrano il corpo senza vita della donna, esanime sul letto… È con voce flebile che i due bimbi di 4 e 6 anni della 24enne Eleonor Toci, l’ultima vittima di femminicidio, avvisano la zia della tragedia che si è appena consumata sotto i loro occhi.

Caserta, femminicidio nella notte

Sono appena le 5 a San Felice a Cancello, nel Casertano, quando all’improvviso si scatena l’inferno. Il marito, 30enne di origini albanesi, connazionale della vittima, al culmine di una lite si sarebbe avventato sulla donna e l’avrebbe strangolata. Tutto davanti ai bimbi. Sono stati proprio loro, chiamati a guardare in faccia l’orrore, che durante una videochiamata con la zia hanno dato l’allarme, mostrando persino il cadavere della madre sul letto, attraverso il cellulare. A quel punto la donna, cognata della coppia, ha allertato i carabinieri.

Strangola la moglie davanti ai figli piccoli

Secondo quanto si apprende, dunque, è stata proprio la zia dei bambini a chiedere l’intervento dei militari della zona, intervenuti dopo dopo che Lulzim Toci – questo il nome del 30enne albanese, un bracciante agricolo ora accusato di femminicidio – si era recato a casa sua per chiedere aiuto, sollecitandola ad accompagnarlo in ospedale. Lei però si sarebbe insospettita. E così avrebbe videochiamato i nipotini, che gli hanno confermato timori e paure con quella raggelante videochiamata.

E i bimbi in videochiamata mostrano alla zia il cadavere della mamma

Così, avvertito il 112, gli uomini dell’Arma sono arrivati sul posto, dove hanno trovato l’uomo in stato confusionale davanti all’ingresso della sua abitazione. A quel punto, immediatamente bloccato e fermato dalle forze dell’ordine, è stato condotto al cospetto del pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere per l’interrogatorio, al termine del quale il magistrato ha disposto il fermo e il trasferimento di Lulzim Toci presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere in attesa della convalida. Nel frattempo, la casa teatro dell’omicidio è stata sequestrata.