Feltri liquida Schlein in cento secondi: “Incapace, contesta una manovra che neanche ha letto” (video)

Vittorio Feltri torna a parlare di Elly Schlein in un video social ed è una vera e propria demolizione per la leader dem. “Cari amici – dice il direttore del Giornale sul canale social del quotidiano – da un po’ di tempo non parliamo della Schlein, la capa del Partito democratico, ma in questi giorni si è segnalata in modo clamoroso perché sta organizzando, diciamo così, una sorta di sommossa, in previsione della famosa manovra che il governo deve preparare entro poco tempo, perché ogni anno bisogna stabilire quello che succederà l’anno prossimo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Giornale (@ilgiornale.it)

“La leader del Pd non riuscirà a fare niente”

“Benissimo e siccome si parla di cose che a lei non garbano, prima di aver letto la manovra, prima di sapere in che cosa consiste, lei già è in agitazione e sta facendo il diavolo a quattro per osteggiare il lavoro del governo. Non riuscirà a fare niente, ma non è questo il punto, ma io mi domando, come si fa essere così stolti, da criticare una cosa che ancora non c’è”, chiede Feltri nella sua opera di demolizione della Schlein.

Feltri e la conclusione icastica: “Abbasso la Schlein”

E poi, prosegue il direttore editoriale del Giornale, la Schlein è riuscita a fare anche questo con la legge finanziaria che non è ancora stata, non dico, elaborata, ma neanche tracciata. Soltanto nelle parole di Giorgetti, ministro dell’economia, si sono avute alcune, non dico notizie, ma impressioni su come sarà questa legge. Ebbene la Schlein, si è subito inalberata e sta mobilitando il partito per far sì che non sia quella la legge finanziaria. Ma non dice quale lei vorrebbe, perché non è capace poverina, neanche di programmare il suo partito, figurati se può programmare l’andamento del nostro paese. Insomma, questa donna si rivela ogni giorno di essere incapace. Eppure se la tengono lì, gli ex comunisti e se la coccolano, convinti di avere trovato la persona giusta, invece hanno pescato la più sbagliata. Abbasso la Schlein”, chiosa icastico Feltri.