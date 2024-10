Fassino vende la casa di Capalbio per 780mila euro: ora può comprare 3.108 profumi Chanel…

Dopo lo scandalo del profumo “trovato” nella sue tasche nelle quali era finito “per distrazione” all’aeroporto di Fiumicino,, che gli ha imposto solo il pagamento dell’oggetto,, parlamentare del Pd, si è dato agli affari immobiliari. E’ di oggi la notizia, riportata da Open, della vendita di un casale toscano, a Scansano in provincia di Grosseto, per una cifra intorno ai 780mila euro, paragonabile all’acquisto di 3.108 confezioni da 100 ml del profumo Chanel Chance, a cui è legata la sua disavventura giudiziaria della scorsa primavera per la quale Fassino ha evitato il processo, ottenendo l’archiviazione delle accuse anche per la tenuità del fatto e la condotta riparatoria mostrata.

L’istanza di archiviazione, poi accolta, era stata avanzata alcuni mesi fa dal difensore di Fassino, l’avvocato Fulvio Gianaria, che in quella occasione aveva precisato che comunque “non si tratta di un’ammissione, poiché il video lascia molte ombre, e chiunque pagherebbe 500 euro piuttosto che fare un dibattimento: si tratta di una soluzione pragmatica che risolve un piccolo problema senza affrontare un processo complesso”. I fatti oggetto delle accuse risalivano al 15 aprile scorso.

Il 3 giugno scorso – come riportato da Open l’appartamento di Torino in corso Mediterraneo che aveva ereditato dalla mamma Carla Grisa ma non si conosce la cifra. DelCapalbio, acquistato nel 2003 a metà con la moglie Anna Maria Serafini, si sa che è andato a una coppia di parigini per 780 mila euro: 760 mila per il casale e 20 mila euro per il terreno che lo circonda.