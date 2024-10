“Far crescere insieme l’Italia”: venerdì a Milano FdI incontra il mondo dell’economia e della finanza

Un confronto per mettere a insieme attori economici e politici per parlare di crescita. È l’evento organizzato, per venerdì 11 ottobre, a Milano dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato dal titolo “Far crescere insieme l’Italia”. L’appuntamento, che si svolgerà presso l’hotel Principe di Savoia, in piazza della Repubblica, vedrà la partecipazione di numerosi esponenti di FdI, sia parlamentari che membri del governo, e si aprirà con i saluti istituzionali del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Saranno intervistati inoltre il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi.

Un incontro aperto per costruire una crescita condivisa

“L’iniziativa che FdI svolgerà a Milano – ha detto il capogruppo FdI alla Camera Tommaso Foti, durante la conferenza stampa di presentazione – non sarà un’occasione di confronto puramente interno, ma si rivolgerà soprattutto all’esterno, su una tematica fondamentale che è la finanza intesa come motore di sviluppo. Questo settore oggi va ben oltre l’investimento azionario, si sviluppa in vari settori creando occasioni di ricchezza su tutto il territorio nazionale. Come Fratelli d’Italia non abbiamo la presunzione di proporre ricette, ma preferiamo ascoltare e trarre le conclusioni dovute. Non c’è nessuna forza imprenditoriale, datoriale o sindacale che ha la ricetta per risolvere i problemi del mondo, per questo vogliamo trovare occasioni per crescere nel confronto. Ringrazio i parlamentari di FdI delle commissioni Bilancio e Finanze che più di tutte hanno il compito di far crescere l’economia”.

L’obiettivo di creare nuova ricchezza: l’Italia si è rimessa in moto

“Con il governo Meloni e la maggioranza di centrodestra – ha continuato il responsabile nazionale organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli – c’è stato un cambio di paradigma: siamo passati da anni di decrescita basati su follie come il superbonus e il Reddito di cittadinanza a politiche che si basano sull’obiettivo di creare nuova ricchezza invece di redistribuire la poca esistente. Con il governo Meloni e questa nuova legislatura abbiamo fatto ripartire l’economia italiana e stiamo continuando a lavorare su questo obiettivo: i dati macroeconomici lo dimostrano”.

Il dialogo col mondo finanziario per dare un’ulteriore spinta a economia e occupazione

“Leggendo i dati economici e macroeconomici di questi due anni di governo dobbiamo essere contenti, ma mai soddisfatti e dunque cercheremo di dare ulteriore spinta alla crescita dell’economia e dell’occupazione. Questo percorso parte anche dall’ascolto di chi può dare supporto alle imprese e alle categorie e cioè il mondo finanziario. Far crescere insieme Italia è la nostra prospettiva e anche la nostra legge di bilancio ripercorrerà questa nostra intuizione”, ha continuato il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato.

Il “si può fare” di FdI: i dati confermano l’efficacia della strada tracciata

Il senatore Raffaele Speranzon, vice capogruppo vicario al Senato, ha spiegato che l’evento di Milano “è un’importante occasione per fare un bilancio di quello che ha fatto Fratelli d’Italia in questi due anni di governo, ma soprattutto per mettere in condizione il nostro partito di ascoltare quelli che possono essere suggerimenti e indicazioni che arrivano dalle parti sociali, dal mondo del lavoro e soprattutto dalle categorie economiche”. Infine, il vice capogruppo di FdI alla Camera, Manlio Messina, ha concluso dicendo che “se cresciamo più del resto d’Europa e se il Sud cresce più del Nord vuol dire che si può fare e che le politiche messe in campo sono positive ed efficaci“.