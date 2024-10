Emma Bonino ricoverata d’urgenza a Roma: è in terapia intensiva all’Ospedale Santo Spirito

Emma Bonino ha accusato ieri pomeriggio difficoltà respiratorie per cui è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma, diretto dal professor Mario Bosco. Sta rispondendo bene alle terapie ed oggi risulta in netto miglioramento. È quanto fa sapere l’ufficio stampa di Più Europa interpellata dall’Ansa.

Sui social si susseguono gli attestati di solidarietà nei confronti della 76enne esponente radicale. Scrive la dem Lia Quartapelle: “Forza Emma, un abbraccio grande”. Il direttore del Tg5, Clemente Mimun ricostruisce su Twitter: “Emma Bonino ha accusato ieri pomeriggio difficoltà respiratorie per cui è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma, diretto dal professor Mario Bosco. Sta rispondendo bene alle terapie ed oggi risulta in netto miglioramento”.

“Vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore”, aveva dichiarato Emma Bonino in un’intervista alla trasmissione Belve dell’ottobre di un anno fa. L’ex ministro ed ex commissario Ue aveva dichiarato di avere sconfitto la malattia che da tempo l’affliggeva. “Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato”, ha spiegato l’ex ministra degli Esteri alla giornalista Francesca Fagnani. L’ex esponente del Partito Radicale nel 2015 in diretta su RadioRadicale aveva fatto sapere di avere un tumore al polmone sinistro che avrebbe richiesto un lungo e complesso periodo di terapia chemioterapica. Ora, però, la bella notizia: “Sono guarita”.

Saputa la notizia, tra i primi a commentare era stata Giorgia Meloni che sul social X aveva scritto: “Sono lieta di apprendere la notizia della guarigione di Emma Bonino. Auguri a lei e un pensiero speciale a tutti coloro che stanno affrontando una battaglia contro la malattia”.