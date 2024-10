Michele Emiliano si auto-rottama: “Mi archivierò da solo, prima che lo facciano gli altri”

Michele Emiliano si auto-rottama, l’ha spiegato in un’intervista rilasciata al direttore del TgNorba Enzo Magistà. “Io sono dell’idea che politicamente sia necessario cambiare e per questo mi tiro fuori. Anche perché vorrei evitare di farmi archiviare dagli altri: voglio archiviarmi da solo”. L’ha detto il presidente della regione Puglia, insomma, sente di aver fatto il proprio tempo e ha quindi deciso di uscire di scena. Per l’ex magistrato “deve finire bene” e “imporre il nome del presidente uscente sarebbe un atto politicamente sbagliato”. Il governatore pugliese si ritiene candidabile, quindi il dilemma non è “tecnico”, ma attribuibile a un “punto politico”.

Il piano pensionistico di Emiliano: “Ricoprirò un altro ruolo politico”

“Ritengo giusto che io mi occupi di qualche altra cosa, con altri ruoli politici”, ha aggiunto Emiliano, che dunque si auto-rottama ma solo fino a un certo punto. “Ad esempio vorrei capire con il fronte progressista se ci sono le condizioni nel 2027 per dare al Paese un governo diverso. Questo è un discorso che mi interessa”, ha precisato l’esponente del Pd, riflettendo sull’allontanamento dai riflettori.

Emiliano si auto-rottama per i “giovani”, ma frena su Decaro: “Non so cosa voglia fare”

“Io ho investito nella costruzione della generazione successiva e questa generazione è pronta”, ha proseguito Emiliano parlando del suo ritiro, ma non ha risparmiato più di una stoccata verso Antonio Decaro, eletto al Parlamento europeo durante l’ultima tornata: “Penso che sarebbe il candidato naturale, ma non ho capito cosa voglia fare. Il successo elettorale e il conseguente ruolo prestigioso che gli è stato riconosciuto credo lo abbia messo in difficoltà. Dovrà ragionarne con sé stesso, con la sua famiglia e, se vorrà, con me”. Così Emiliano ha quindi evidenziato un eventuale punto debole del proprio successore, forse sbadatamente, cercando di comportarsi come un saggio maestro con il proprio allievo. Per il presidente della regione Puglia i giovani ci sono, ma dovrebbero ascoltare le sue inclinazioni: un pizzico di indecisione quindi sembra sussistere nel suo caso. L’intervista sarà trasmessa integralmente nella puntata del Graffio su Telenorba, ma già l’anteprima sembra offrire spunti interessanti.