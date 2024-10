È morta Matilde Lorenzi, promessa dello sci. Sport a lutto per la 19enne portacolori dell’esercito

Non ce l’ha fatta Matilde Lorenzi. È morta la promessa dello sci azzurro appartenente al gruppo sportivo dell’Esercito. Avrebbe compiuto 20 anni il 15 novembre. Era ricoverata all’ospedale di Bolzano in gravissime condizioni dopo essere caduta ieri durante un allenamento nel comprensorio Alpin Arena Senales, in Alto Adige. A darne notizia è il ministero della Difesa. “Esprimiamo i sentimenti del più profondo cordoglio e ci stringiamo in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi”, si legge in un post del ministro Guido Crosetto sui social, “atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento“.

Il team azzurro stava effettuando un allenamento sulla pista Gravald G1 in Val Senales al momento dell’incidente. Immediatamente soccorsa, Matilde è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Bolzano. Una sbandata ad alta velocità, gli sci che si divaricano e un colpo violentissimo di faccia sulla neve. Poi, in una frazione di secondo, un attacco che si sgancia e lo spaventoso volo fuori pista. Lorenzi, piemontese cresciuta sulle nevi del Sestrière avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre. Aspirante campionessa delle discipline veloci, lunedì mattina era impegnata con gli allenatori della Nazionale azzurra (è in squadra C) in un test ai 3.100 m del ghiacciaio bolzanino. Proprio lungo la pista Gravand G1, sullo stesso tracciato dove nelle ultime settimane si è allenata anche Sofia Goggia e decine di professionisti da tutta Europa. I primi rilievi da parte dei carabinieri avrebbero appurato che il tracciato era in regola e le recinzioni al loro posto, ma oggi saranno effettuate ulteriori verifiche.

Titolo italiano assoluto e giovani in supergigante

Lorenzi si è messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, e sempre l’anno scorso si è classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vanta un undicesimo posto in supergigante a Saint Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa, ricorda la Federazione italiana sport invernali. “Matilde Lorenzi ci ha lasciato – si legge in una nota della Fisi -. ne ha dato notizia il ministero della Difesa, che ha espresso il più profondo cordoglio per la 19enne portacolori dell’Esercito. Si unisce al dolore della famiglia anche il presidente Flavio Roda che non ha parole per esprimere la tragedia che sta vivendo tutta la Federazione Italiana Sport Invernali, i suoi tecnici, gli atleti, le compagne di squadra, il Consiglio federale e tutto lo staff al completo”-.