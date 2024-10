Del Debbio asfalta Lorenzin sui centri in Albania: “Non tollero le tue falsità”. Sallusti la mette Ko (video)

Un Paolo Del Debbio epico spiana Beatrice Lorenzin, sui centri in Albania, dove stamane è giunta la prima nave della Marina italiana con a bordo migranti. Il conduttore e Sallusti perdono totalmente la pazienza con la dem: “Non posso tollerare di ascoltare falsità”. L’ex ministro della Salute, ex FI e poi passata al Pd parla di cose che non conosce bene. E nonostante l’accordo tra i governi italiano e albanese sia stato promosso “come modello da studiare” dalla Ue lei si accoda invece pappagallescamente alla terminologia in voga a sinistra: deportazione, Guantanamo, diritti negati. Insomma, si avventura in territori incogniti (per lei) solo per demonizzare l’accordo che è un tentativo di fornire soluzioni concrete. E il conduttore la blocca in modo perentorio durante la puntata di martedì di “4 Di Sera” . Dice Lorenzin: sarà difficile verificare quanto accadrà nei centri albanesi: “Lontani dagli occhi lontani dal cuore” azzarda. Dice una sciocchezza: nei centri l’Italia avrà ha piena giurisdizione. Per questo Del Debbio esplode: “Ma no, ma no, ora la interrompo io…Non tollero falsità ”.

Del Debbio zittisce Lorenzin sui migrnti in Alania: “Ma che dice?”

Lorenzin prosegue nello sparare sfondoni sotto lo sguardo infastidito di Delmastro e di Sallusti, ospiti nella trasmissione di Rete4. E farfuglia: “I migranti non avranno assistenza legale”. Del Debbio la blocca: “Ma che dice? C’è anche un piccolo tribunale all’interno dei centri in Albania…”. Insomma, Lorenzin toppa su tutta la linea, facendo una figuraccia da impreparata in materia.

Del Debbio e Sallusti spianano Lorenzin sull’Albania: “Lei non ha il diritto di fare la maestrina”

A dare la “mazzata” finale alla Lorenzin che chiacchiera chiacchiera facendo solo scivoloni, è un esemplare Alessandro Sallusti: “Come si fa a dire che non funziona una cosa che è appena iniziata? Nessuno ha diritto a fare il maestrino perché il sistema della accoglienza è stato un disastro da destra e da sinistra. Lei, poi, Lorenzin ha governato per anni e non mi sembra che…”. Già, quando si ricorda ai dem che hanno avuto anni e anni di governo per esperire soluzioni ammutoliscono. Hanno già deciso che il piano italiano deve essere un flop a prescindere. Così, prima che la dem possa replicare Sallusti la blocca: “Sa quando ha funzinato il sistema dell’accoglienza? In tre situazioni irripetibili. Con Berlusconi che fece gli accordi con Gheddafi. Con Minniti che li fece con i paesi Africani e con Salvini durante la stretta dei porti”.