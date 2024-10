Cruciani azzera Malpezzi: “Sinistra ipocrita, esulta per la sentenza sui migranti. In Albania nessun lager” (video)

“La politica sui migranti non la può fare un governo democraticamente eletto?”. Giuseppe Cruciani scatenatissimo sul “golpe giudiziario” che ha annullato il trattenimento dei migranti nei nuovissimi centri in Albania e a 4 di sera, il programma di Paolo Del Debbio su Rete4, scatta il botta e risposta con Simona Malpezzi del Pd.

I nostri ospiti discutono sul tema della migrazione e sul costo della manovra attuata in questi giorni, ora a #4disera pic.twitter.com/QWXemdNpYO — 4 di sera (@4disera) October 18, 2024

Il conduttore radiofonico de La Zanzara senza peli sulla lingua attacca le toghe che decidono la politica sui migranti: “Se ci fosse un governo di centrosinistra direi la stessa identica cosa, non fa alcuna differenza ed è una cosa che dovrebbe invece interessare l’opposizione che sta sbraitando da oggi, gridando al successo”, commenta Cruciani che dà un consiglio a Giorgia Meloni. “Di continuare dritto per questa strada anche andando contro la decisione della magistratura – prosegue – Perché in Albania non c’è alcun lager”, vada avanti con la “politica di portare un certo numero di migranti fuori dall’Italia in un centro di detenzione che mi pare un centro modello”.

Una tesi che la senatrice dem cerca maldestramente di commentare: “I Paesi che si affacciano sul Mediterraneo ti dicono che il tema dell’immigrazione non si risolve così e vorrebbero una grande alleanza tra tutti i Paesi affacciati sul Mediterraneo per cambiare le regole in Europa”. La serie di slogan raffazzonati di Malpezzi non convince Cruciani.

Il conduttore radiofonico spiana la sinistra, in particolar modo al Pd e a +Europa: “Vanno lì a controllare, ma in realtà è tutto perfettamente in regola”. Da qui l’invito a testimoniare con i loro occhi la situazione di degrado e di insicurezza che si percepisce nelle periferie e nelle stazioni delle città italiane.

Una considerazione che Malpezzi mal digerisce. “Io abito in periferia, ci vivo”, ha replicato puntuta la parlamentare dem. In pratica, se sotto casa della Malpezzi va tutto bene, allora va bene per tutti gli italiani in tutta la penisola. Inutile dire che la Malpezzi, ha poi difeso a spada tratta le toghe: “I giudici hanno semplicemente letto la sentenza della Corte di giustizia europea”. Un approccio che Cruciani ha sintetizzato in poche parole, illuminando qual è il vero approccio della sinistra sul tema dell’immigrazione clandestina. “La vostra politica è accogliere tutti”. Cruciani definitivo e inconfutabile, sotto gli occhi di un divertito Del Debbio e una basita Malpezzi.