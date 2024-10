Commissione covid, approvato il regolamento a tempo di record. Lisei: “Ora al via la fase istruttoria”

La Bicamerale d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza covid può partire. E lavorerà “spedita per trovare la verità”, assicurano i commissari. Nella serata di ieri sera la Commissione ha approvato il regolamento di funzionamento interno alla presenza dei commissari di FdI, Forza Italia, Lega, 5Sstelle e Italia Viva. “Sono stati votati 15 emendamenti, cinque presentati da Italia Viva, tre del Movimento 5 Stelle, tre del presidente”. Lo ha comunicato il senatore Marco Lisei di FdI, presidente della commissione. “Con l’approvazione del regolamento, anche con l’accoglimento di alcuni emendamenti delle opposizioni, in tempi rapidi avremo la possibilità di iniziare subito la fase istruttoria. Che comincerà già la prossima settimana con le audizioni dei famigliari delle vittime del Covid. E degli altri soggetti intermedi che verranno indicati oggi dai gruppi. A distanza di una settimana dalla sua istituzione – conclude Lisei – la commissione è pienamente operativa e questi tempi record credo siano motivo di soddisfazione per tutti i componenti per il lavoro svolto”.

Commissione covid, approvato il regolamento interno

Alice Buonguerrieri, capogruppo di FdI in Commissione, si dice molto soddisfatta per il via libera al regolamento interno. “L’esame degli emendamenti presentati da Italia Viva e M5S è proseguito speditamente e l’approvazione si è conclusa in una unica seduta. Già dalla prossima settimana – spiega – inizierà la fase delle audizioni delle associazioni dei familiari delle vittime da Covid. E di chi è stato in prima linea, medici infermieri, operatori sanitari e forze dell’ordine. Siamo certi che il lavoro di ascolto e raccolta di testimonianze sarà prezioso per ripercorrere ciò che è stato e fare chiarezza su ogni aspetto della pandemia. Abbiamo promesso verità e non smetteremo un minuto di cercarla. Oggi abbiamo dimostrato anche celerità, che sono convinta sia apprezzata da molti”.

Al via la fase istruttoria con l’audizione dei familiari delle vittime

La Commissione, osteggiata fino al varo parlamentare dalle opposizione con i contiani in prima linea, si è insediata lo scorso 18 settembre con l’elezione del presidente Marco Lisei (FdI), del vicepresidente Francesco Maria Salvatore Ciancitto (FdI) e del segretario Stefano Benigni (FI). I 5Stelle, pur presenti, non hanno partecipato al voto, così come Italia Viva. Pd, Avs e Azione, invece, non hanno preso parte ai lavori dell’organo bicamerale. A mettere la parola fine all’ostruzionismo del centrosinistra è stato Lisei. “I lavori devono partire, c’è una legge istitutiva della commissione Covid. Ci sono famiglie di duecentomila morti, ai quali credo oggi vada un pensiero, che hanno aspettative verso questa commissione e aspettano delle risposte. Quindi i lavori partiranno la prossima settimana. Al di là delle legittime posizioni degli altri gruppi, credo che sia interesse di tutti e responsabilità verso l’Italia dare delle risposte”.