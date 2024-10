Ceramica sanitaria, fiore all’occhiello del Made in Italy in pole al bivio tra risparmio idrico e innovazione anti-spreco

Il settore della ceramica sanitaria e delle rubinetterie è uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy, noto in tutto il mondo per la qualità del design e per l’adozione di tecnologie all’avanguardia. Tuttavia, in un’epoca in cui la sostenibilità ambientale è sempre più al centro dell’attenzione, l’industria della ceramica si trova a dover affrontare una nuova sfida: il risparmio idrico.

Durante le audizioni informali dei rappresentanti del settore delle ceramiche e rubinetterie, tenutesi nei giorni scorsi in Commissione Ambiente alla Camera, è emersa la necessità di sviluppare nuovi standard tecnici per ridurre il consumo di acqua nei prodotti sanitari, accompagnati da un sistema di etichettatura e promozione che esalti le eccellenze italiane nel settore. Questa regolamentazione potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’industria ceramica, portando benefici sia ambientali che economici.

L’urgenza del risparmio idrico

In Italia, una famiglia media di tre persone consuma circa 700 litri d’acqua al giorno, di cui oltre il 40% è destinato all’uso sanitario, pari a circa 280 litri. Un dato che sottolinea quanto sia importante intervenire su questo fronte. Ridurre l’acqua utilizzata nei bagni non è solo una questione economica, ma anche ecologica, soprattutto in un contesto di risorse idriche limitate e di cambiamenti climatici che aggravano il problema della scarsità d’acqua.

L’acqua è una risorsa essenziale e il suo utilizzo consapevole è una responsabilità collettiva. Ogni litro risparmiato può contribuire a ridurre non solo il consumo diretto, ma anche quello energetico legato al trattamento, al trasporto e alla depurazione delle acque.

Le soluzioni tecnologiche già in atto

Fortunatamente, il distretto ceramico italiano ha già compiuto passi significativi per affrontare questa sfida. Alcune aziende, come quelle del distretto di Civita Castellana in provincia di Viterbo, hanno sviluppato e messo in commercio WC che utilizzano solo 3 litri d’acqua per lo scarico, rispetto ai tradizionali 12 litri. Questa innovazione consente un risparmio di oltre 2/3 dell’acqua utilizzata per i servizi igienici, equivalenti a circa 200 litri al giorno per famiglia.

I prodotti, conformi agli attuali standard europei, permettono di abbattere il consumo idrico quotidiano in modo significativo, rappresentando un’opportunità importante non solo per i consumatori, ma anche per l’ambiente.

Un’opportunità per il Made in Italy

Le aziende italiane non si sono fermate solo all’innovazione tecnologica. Spinte dalla competizione internazionale, in particolare nei mercati come quello australiano, dove è obbligatorio certificare l’efficienza idrica dei prodotti, stanno promuovendo l’introduzione di un sistema di etichettatura anche in Europa. Un tale sistema permetterebbe ai consumatori di fare scelte più consapevoli e potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di leadership del Made in Italy nel settore della ceramica.

L’introduzione di una regolamentazione che favorisca l’adozione di questi modelli di WC a basso consumo potrebbe avere un impatto positivo sull’intero comparto. Non solo ridurrebbe drasticamente i consumi idrici a livello nazionale, ma aumenterebbe anche la competitività delle imprese italiane, già riconosciute come leader nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate.

Verso un futuro più sostenibile

Il risparmio idrico non è più solo una questione di efficienza economica, ma una vera e propria sfida ambientale che richiede il contributo di tutti, dalle istituzioni ai produttori fino ai consumatori. L’industria della ceramica sanitaria italiana sta dimostrando di essere all’avanguardia, proponendo soluzioni innovative che potrebbero diventare un modello da seguire a livello globale.

La nostra eccellenza nel design

Con l’introduzione di standard tecnici e un sistema di etichettatura chiaro, l’Italia potrebbe non solo consolidare la sua posizione di eccellenza nel design e nella qualità, ma anche diventare un esempio virtuoso di sostenibilità ambientale nel campo delle ceramiche e delle rubinetterie.

Il domani possibile della ceramica sanitaria Made in Italy

Il futuro della ceramica sanitaria Made in Italy è, dunque, strettamente legato all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Risparmiare acqua oggi significa proteggere il nostro domani. E l’industria italiana sembra pronta a fare la sua parte.