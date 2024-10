Bucci vince al fotofinish: così il centrodestra in Liguria ha sconfitto gufi, sciacalli e iene

Marco Bucci è il nuovo governatore della Liguria, dopo un testa a testa all’ultimo voto contro il candidato del centrosinistra Andrea Orlando. Il sindaco di Genova ha battuto, ancor prima del suo sfidante, la pletora di avversari che hanno agito fuori dalla contesa elettorale. Usando metafore zoologiche gufi, sciacalli e iene che nella competizione politica si sono palesati in più occasioni.

Una vittoria che ha buttato giù dal trespolo i gufi, convinti che le inchieste giudiziarie avrebbero mandato alla malora anni di buon governo della giunta Toti. Anni che, invece, gli elettori liguri hanno saputo apprezzare, senza farsi condizionare dai pm. Una vittoria anche contro gli sciacalli, alcuni coinvolti direttamente nell’agone politico, che hanno soffiato sul fuoco delle condizioni di salute del sindaco di Genova. Obiezioni da menagrami che, anziché indebolire la candidatura di Bucci, l’hanno paradossalmente rafforzata, dando infatti un segnale di speranza a tutti i malati oncologici e ai loro familiari. Il senso della candidatura di Bucci è chiaro: finché c’è vita c’è speranza. E finché c’è vita si combatte per vincere. E si può vincere, come ha dimostrato questa sera il nuovo governatore della Liguria.

Una vittoria che lima pure i canini di alcune iene, intese come una certa idea di giornalismo, dove la propaganda tracima fino a confondere i fatti con i teoremi elaborati a tavolino. Ma, in fondo, è servita anche questo: la messa in onda su Raitre, a urne aperte, della puntata di Report, ha sfatato una volta per tutte la favoletta di TeleMeloni. La tv di Stato che manda in onda una serie di servizi giornalistici contro il governo è un precedente da ricordare quando, prima o poi (speriamo poi) al governo tornerà la sinistra.

L’altra bella notizia per l’esecutivo, è che Marco Bucci ha vinto grazie a un centrodestra unito, davanti a un’opposizione disorientata e parolaia. Quel che resta del campo largo ha dato prova di poche idee e anche piuttosto confuse. Se quello della Liguria doveva essere un test nazionale, il governo Meloni lo ha superato brillantemente. Vince il centrodestra, vince Marco Bucci, vince il governo Meloni. Con buona pace di gufi, sciacalli e iene.