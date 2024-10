Bonus Natale, a chi spetta e cosa fare per ottenerlo: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

A chi spetta il Bonus Natale? E quali sono le procedure per ottenerlo? A spiegarlo è una circolare dell’Agenzia delle entrate, che illustra requisiti e dettagli per chiedere e ottenere il contributo da 100 euro previsto per alcuni lavoratori dipendenti. Il bonus va richiesto al datore di lavoro, che poi provvederà ad erogarlo insieme alla tredicesima. Spetta al lavoratore dichiarare le condizioni che li fanno rientrare nella platea dei beneficiari e che consistono nell’avere un reddito fino a 28mila euro, far parte di un nucleo familiare composto da due coniugi in cui uno è fiscalmente a carico dell’altro, insieme ad almeno un figlio o una figlia o essere in una famiglia monogenitoriale, avere capienza fiscale, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

A chi spetta il Bonus Natale e come richiederlo: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

La verifica dei requisiti richiesti è il primo passo per poter richiedere il Bonus Natale 2024, previsto dal dl Omnibus, dal momento che la domanda deve presentata proprio dalle lavoratrici e dai lavoratori interessati. Al datore di lavoro che funge da sostituto d’imposta, pubblico o privato che sia, dovrà essere presentata una dichiarazione in cui si comunica il possesso dei requisiti reddituali e familiari previsti, allegando necessariamente i codici fiscali dei familiari che risultano fiscalmente a carico: i figli e l’altro coniuge, se il nucleo non è monogenitoriale.

Cosa succede se la richiesta non può essere inoltrata al datore di lavoro

Ottenuta la documentazione, il datore di lavoro corrisponde la cifra di 100 euro insieme alla tredicesima recuperando, poi, in compensazione le somme anticipate sotto forma di bonus dal giorno successivo all’erogazione in busta paga. Come specifica l’Agenzia delle Entrate, coloro che operano senza sostituto d’imposta come i lavoratori e le lavoratrici domestiche potranno richiedere e ottenere il Bonus Natale tramite la dichiarazione dei redditi 2025 che, in linea generale, sarà utilizzata per tirare le somme, ed eventualmente anche per restituire le indennità ricevute senza averne diritto.