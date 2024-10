Bonelli, sciacallaggio delirante: la catastrofe in Spagna è colpa di Giorgia Meloni…

Angelo Bonelli riesce nell’intento di “sciacallare” su Giorgia Meloni persino quando incombono tragedie fuori dall’Italia. Anche quando parla della tragica alluvione di Valencia l’ossessione meloniana gli fa dire cose gravissime. Chiamare in causa la premier per le oltre 70 vittime di Dana è cosa ignobile, spregevole. Un delirio fuori controllo quello del portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di AVS.

“La mia solidarietà al popolo spagnolo per le vittime causate dall’alluvione che ha travolto la città di Valencia. Il sud Europa, come hanno evidenziato gli scienziati delle Nazioni Unite delle Ipcc, è diventato, a causa della crisi climatica, un luogo dove eventi meteo estremi saranno sempre più frequenti. È giusto e doveroso che Giorgia Meloni abbia espresso vicinanza alla Spagna in questo momento difficile. Ma il governo italiano è il primo in Europa a chiedere di fermare le politiche sul clima. E a votare contro provvedimenti come la legge sul ripristino della natura”.

Bonelli delirante, sulla catastrofe iin Spagna chiama in causa Meloni

La nota di Bonelli prosegue in modo ancora peggiore. Usa le vittime della catastrofe spagnola per prendere di petto direttamente la premier e il suo governo : “La guerra che la destra in Italia sta portando avanti contro la transizione ecologica è sbagliata; soprattutto alla luce dei drammatici eventi a cui siamo sottoposti, come siccità, desertificazioni e alluvioni. Che causano vittime e ingenti danni economici. Sarebbe auspicabile una maggiore cooperazione del governo Meloni con l’Europa sulla transizione ecologica e sulle politiche di difesa del clima, evitando che prevalga, di fatto, il negazionismo per mantenere lo status quo”. Ci manca l’invasione delle cavallette. Per Bonelli la premier ha il potere di determinare tutti gli eventi atmosferici estremi di questo mondo. Con qualche strano sortilegio il governo avrebbe il potere di far cadere in sole otto ore la pioggia di un anno intero sulla Spagna. L’uomo che fa politica andando in procura e facendo sceneggiate in Parlamento stavolta la fa troppo grossa.

Mentre il governo centrale spagnolo guidato dal socialista Pedro Sanchez non è voluto entrare nella polemica che coinvolge le autorità regionali valenciane; mentre il ministro delle Politiche territoriali Angel Victor Torres in un punto stampa afferma: “Ci sarà tempo per rispondere e fare valutazioni pertinenti, ma non è questo il momento”, per Bonelli invece è il momento di sciacallare. Ha lui la soluzione: E’ stata Meloni. Se ha il coraggio lo vada a dire agli spagnoli…