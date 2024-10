Bologna, scontro a sinistra. Il sindaco Lepore contro la Regione: “Ecco chi doveva vigilare su fiumi e canali”

Nella sinistra bolognese volano gli stracci. Settimana scorsa a causa dell’acqua fuori uscita dal torrente Ravone e dal Canale di Reno mezza città è stata allagata causando milioni di danni e colpendo migliaia di cittadini. Che ora chiedono di sapere come sia stato possibile che tutto ciò sia accaduto.

Bologna, i dubbi avanzati da Bignami: studi e verifiche su territorio mai effettuate

In realtà in molti in città indicano nella decisione del Comune di scoperchiare il canale che corre sotto la via Riva di Reno la causa principale di quanto avvenuto. Una decisione che aveva diviso la città e su cui anche Fratelli d’Italia aveva chiesto verifiche, proprio per comprendere se erano stati condotti adeguati studi sulla sicurezza idraulica. Studi che non pare ci siano, a quanto afferma il viceministro delle infrastrutture Galeazzo Bignami. Il quale avanza dubbi anche sullo stato di pulizia dell’altro fiume, il Ravone, che aveva già rotto nella grafica alluvione del maggio 2023. E’ stata fatta una approfondita pulizia del fiume? Quando? In che modo?

Alluvione a Bologna, FdI ha presentato un esposto in Procura

Domande riversate in un esposto presentato in Procura proprio dai consiglieri di FdI. Il Sindaco Lepore ha risposto che il Comune non c’entra nulla perchè i soggetti competenti sono altri. E per la prima volta fa i nomi: l’Agenzia della Regione per la sicurezza territoriale e il Consorzio di bonifica. Un vero e proprio atto di accusa che ha causato la pronta risposta della Presidente del Consorzio di Bonifica Milena Naldi: ex assessore, consigliere e presidente del quartiere, storica dell’arte rigorosamente di sinistra ed oggi, appunto, alla guida del Consorzio. Ma anche della Regione, che per lungo tempo aveva cercato di scaricare la responsabilità sul Governo e che invece si trova cosi col cerino in mano, messogli tra l’altro proprio dal Sindaco PD Lepore.

Scontro tutto a sinistra: cade il mito dell’eccellenza amministgrativa della Regione

Un atto di accusa non proprio in linea col racconto di una Regione amministrata dall’eccellenza rossa. E che tra meno di un mese andrà al voto. E guarda caso il Pd ha candidato a Presidente l’attuale Sindaco di Ravenna De Pascale: quello che in 16 mesi non ha ancora speso un euro degli oltre 40 milioni che il Governo gli ha assegnato per ricostruzione strade e vie colpite dall’Alluvione.