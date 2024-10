Bob Woodward rivela in un libro le “parolacce” di Biden: “Netanyahu? E’ un fottuto bugiardo”

“Netanyahu, è un fottuto bugiardo”, queste alcune delle parolacce di Biden secondo quanto riportato da “War”, il nuovo libro di Robert Woodword. Nel numero odierno di Libero si dà conto del nuovo libro di Woodword e delle frasi “incendiarie” pronunciate dall’attuale presidente americano. Il giornalista americano, celebre firma del Washington Post che pubblicò notizie sullo scandalo Watergate, riporta alcune frasi compromettenti dette da Joe Biden su Netanyahu. Tra le scioccanti espressioni del premier statunitense ci sono “Bibi, che cazzo?” e ancora “Bibi, non hai una strategia”. Espressioni per nulla cortesi verso il primo ministro israeliano, sotto i riflettori internazionali già da tempo.

Le confessioni di Biden non risparmiano Obama

Nella pubblicazione di Woodward appaiono le altre confessioni di Biden sull’ex presidente Barack Obama. L’attuale capo di stato americano non avrebbe gradito il mancato appoggio di Obama nell’anno 2016. Stando ad un video pubblicato da Nbc news, Kamala Harris decise di attaccare Biden pubblicamente 5 anni fa, dopo averlo ascoltato parlare di due senatori che hanno costruito la propria carriera sulla segregazione razziale. Barack Obama non è quindi l’unico politico afroamericano con cui Joe sembra essere entrato in contrasto negli ultimi 9 anni. Sembra quindi che le affermazioni di Biden siano finite per danneggiarlo ulteriormente nel corso degli anni.

Le parolacce di Biden a Bibi e l’odio generale

L’opera di Woodword colpisce duramente il presidente Biden, soprattutto per la portata delle imprecazioni nelle sue parole. Si parla di uno dei premier statunitensi più discussi al giorno d’oggi. Le parolacce di Biden scritte nero su bianco chiariscono i dubbi e fanno luce su alcune verità che in precedenza sembravano nascoste bene.