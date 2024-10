Base Unifil, nuovi spari di Israele: feriti 2 caschi blu cingalesi, uno è grave. Nessun italiano

Nuovi spari di Israele contro la base dell’Unifil a Naqura, nel sud del Libano, Sarebbero due i peacekeeper (di cui uno grave) rimasti feriti a causa dei colpi d’artiglieria sparati dalle Idf contro la base della missione Onu. Lo scrive il sito di Haaretz. I media libanesi avevano in precedenza spiegato che a essere colpito era stato il battaglione cingalese. Ieri, in un attacco simile, erano rimasti feriti due peacekeeper indonesiani. “Negli attacchi contro le base Unifil non c’è alcun soldato italiano ferito, sono comunque in sicurezza”. Lo ha confermarlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro a Torino.

Libano, nuovi attacchi di Israele alla base dell’Unifil

Sarebbe stato un carro armato israeliano Merkava a prendere di mira una delle torri di osservazione dell’Unifil e a sparare, ferendo peacekeeper del contingente dello Sri Lanka. Lo scrive l’agenzia di stampa libanese ufficiale Nna, spiegando che l’attacco è avvenuto sulla strada principale che collega Tiro a Naqura, dove si trova il centro di comando dell’Unifil, di fronte a un posto di blocco dell’esercito libanese. Secondo quanto riferito dal quotidiano libanese, affiliato a Hezbollah, Al Akhbar, Israele spera di rimuovere l’Unifil dal Libano meridionale e di sostituire i peacekeeper con una forza internazionale alternativa.

Beirut condanna i colpi di artiglieria degli Idf

Intano il ministero degli Esteri di Beirut ha condannato i colpi d’artiglieria sparati dalle Idf contro la base dell’Unifil nel sud del Libano. L’attacco odierno segue quello di ieri, quando due militari indonesiani sono stati feriti dal fuoco israeliano. L’esercito israeliano dichiara di aver ricevuto segnalazioni di danni a un avamposto dell’Unifil e di feriti tra due soldati delle forze di peacekeeping. “L’incidente è in fase di indagine e i suoi dettagli sono in fase di esame. Da poco abbiamo ricevuto un report di danni all’Unifil nell’area di A-Nakura”, ha detto l’Idf al Times of Israel, “due membri della forza di Pace dell’Onu sono rimasti feriti. L’incidente è in fase di indagine”.