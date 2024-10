Atp Shanghai, Sinner vola in finale con un’altro match da favola. Il siparietto: “Jannik ti amo”

Jannik Sinner in finale all’Atp Masters 1000 di Shanghai con un’altra grandc prestazione. Sotto gli occhi di uno spettatore d’eccezione, Roger Federer, approda alla finalissima dopo aver vinto 6-4 7-5 contro la rivelazione del torneo: il ceco Tomas Machac. Straordinario Sinner che è riuscito ad essere decisivo nei momenti chiave del match: come a fine gara quando ha strappato il match point vincente prima del potenziale tie-break.

Il match

Sinner fatica a mettersi in moto e subisce il break nel game d’apertura. Il numero 1 del mondo completa il rodaggio e ricuce lo strappo nel quarto game, strappando il servizio al rivale. Sinner spreca poi la chance di mettere la freccia nel settimo game, ma rimane in sostanziale controllo della situazione. L’azzurro tiene il servizio senza troppi problemi e nel decimo game converte la palla break che equivale ad un set point: 6-4. Il secondo set scivola via senza sussulti fino al nono game: quando Sinner si complica la vita con un doppio fallo che offre a Machac una palla break: l’azzurro rimedia e con 2 vincenti si aggiudica il game. Come nel primo set, Sinner piazza il break nel momento chiave: Machac cede nel dodicesimo game, Jannik chiude 7-5 e vola in finale.

Sinner chiuderà il 2024 da numero uno

C’è un’altra bella notizia: Sinner chiuderà il suo 2024 da numero uno del mondo (“Era il mio sogno da bambino“). Questa circostanza si verifica perchè il successo contro Tomas Machac nella semifinale ha infatti certificato che il tennista azzurro sarà ancora al primo posto del ranking almeno fino al prossimo Australian Open: in programma dal 6 al 26 gennaio 2025. L’elimazione di Carlos Alcaraz nei quarti, proprio per mano di Machac, poi sconfitto da Sinner in semifinale, aveva già certificato che Jannik sarebbe stato il primo italiano di sempre a chiudere in vetta alla classifica Atp. Sinner al momento ha un vantaggio di ben 3020 punti su Alcaraz. Per colmare il gap lo spagnolo dovrebbe vincere a Bercy, un torneo tra Basilea e Vienna e le Finals di Torino senza perdere nemmeno una partita. Ma non basta: Carlos infatti dovrebbe anche conquistare un 250 nella settimana tra Bercy e Torino: a cui però non si è iscritto. E, contestualmente, Sinner non dovrebbe ottenere nessun punto fino a novembre. Calcoli e incastri impossibili, resi ad ogni modo vani dalla finale raggiunta dall’azzurro a Shanghai.

Non può nulla nemmeno Alexander Zverev, numero 3 Atp. Il tedesco ha saltato Pechino e non è riuscito a difendere il titolo a Chengdu: venendo poi eliminato da Goffin agli ottavi di Shanghai. Sascha è molto lontano da Sinner, con oltre 4000 punti di distacco e, fino al termine dell’anno, non ha alcuna possibilità di raggiungerlo.

“Ti amo Sinner”: siparietto durante la gara

Durante la prima semifinale del Masters 1000 è andato un scena un siparietto tra i due tennisti e il pubblico. Durante il primo set infatti, qualcuno dagli spalti ha urlato “Federer ti amo!”, rivolgendosi all’ex tennista svizzero, seduto in tribuna per assistere al match. Subito dopo, mentre Sinner si preparava a servire, un altro spettatore ha urlato: “Jannik ti amo!“. A quel punto Machac ha allargato le braccia dicendo: “E io allora?“, scatenando le risa sia del pubblico che dello stesso Sinner. Quello di Shanghai è il secondo match tra i due, che si sono affrontati già nella scorsa primavera sul cemento di Miami, quando Sinner riuscì a trionfare ai quarti di finale in due set.