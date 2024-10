Annunziata in tv gela Floris e Pd: Meloni? “La sua capacità di leadership ha avuto un impatto pazzesco in Europa” (video)

Incredibile ma vero: un’inedita Lucia Annunziata si congratula con la premier. A modo suo, certo, ma la giornalista in forza al Pd, ospite di Floris nella magione mediatica dem di DiMartedì, spende parole lusinghiere nei confronti del Presidente del Consiglio a cui, come noto, non ha mai fatto sconti, anzi… La cosa, si vede anche nel video che postiamo di seguito, lascia interdetto, quanto meno sorpreso, lo stesso padrone di casa. E di sicuro turba non poco il “Che de’ noantri” Di Battista, impietosamente immortalato all’ingresso in studio con una faccia che la dice lunga, proprio mentre la giornalista, eletta nel luglio scorso europarlamentare indipendente nelle liste del Pd, parla e riconosce all’avversario quanto le si deve.

Chapeau dell’Annunziata alla Meloni: gelo in studio da Floris

Dunque, il commento con tanto di inaspettato “tributo” offerto dalla Annunziata, è la ciliegina sulla torta per il presidente del Consiglio che ha da poco festeggiato i suoi primi due anni da quando si è insediata a Palazzo Chigi. Giorni di bilancio, quelli della premier, che tra traguardi raggiunti e sfide rilanciate in agenda, come sottolinea un’insolita Lucia Annunziata in questi 24 mesi ha sicuramente trasmesso e fatto valere «l’immagine di una donna che ha preso la leadership di petto – ha spiegato la giornalista ora europarlamentare a Bruxelles, ospite di Giovanni Floris –. L’ha raccontata in tutti i modi, soprattutto sul piano internazionale. Qui in Europa ha avuto un effetto pazzesco», aggiunge anche.

Lucia Annunziata: “La leadership di Meloni ha avuto un impatto pazzesco in Europa”#dimartedì https://t.co/VkCkbA8D1u — diMartedì (@diMartedi) October 22, 2024

«Ha accreditato l’immagine di una donna che ha preso la leadership di petto e l’ha raccontata in tutti i modi»

Un impatto che, a giudicare dall’analisi dell’Annunziata, non si limiterebbe però solo all’immaginario politico europeo, dove comunque, rileva l’ospite di Floris in collegamento con lo studio de La7, ha accreditato «l’immagine di una donna molto cocciuta, molto ostinata, che sicuramente governa tanti uomini. Non tutti – ha poi rimarcato – proprio facili da governare». Sì, perché secondo l’eurodeputata dem, Meloni è considerata da tutti un interlocutore importante.

Annunziata su Meloni: « Qui in Europa ha avuto un effetto pazzesco»

Una capacità di incidere, quella della premier, che se da un lato per la giornalista in prestito alla politica europea, è frutto di una capacità di accreditare la proposta di un «nuovo modo della destra di risolvere pragmaticamente il problema» – “quando Giorgia Meloni è arrivata in Europa con questa storia della proposta dei campi in Albania è arrivata come una reginetta”, ha ricordato Annunziata –. Dall’altro, ha sostenuto la dem forse per controbilanciare il colpo che stava infliggendo a conduttore e parte degli ospiti in studio – è «anche frutto del fatto che la Commissione si è tutta spostata a destra. Mentre il Parlamento è ancora con una maggioranza di sinistra».

Floris alle corde: la resa finale

Del resto, anche la chiosa del suo intervento è degna di nota laddove, riperticando un parallelo ampiamente cavalcato negli anni, la Annunziata va a sottolineare: «Anche Marine Le Pen, che è sempre stata la donna forte della destra, la donna lupa della destra in Europa, in fondo è stata messa un po’ da parte con l’affermazione di Giorgia Meloni». «Perché più pragmatica, più giovane, più dinamica?», chiede un Floris ormai alle corde. «Si, esatto», replica nell’immediato Annunziata. Poi – forse credendo di essersi sbilanciata un po’ troppo? – conclude: «Perché ha comunque la capacità di modellare le cose come vuole lei». «Che non è poco», aggiunge in calce Floris alla resa finale…