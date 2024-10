Amadeus pronto ad alzare bandiera bianca per gli ascolti drammatici: “Bisogna capire se è il caso di continuare”

Amadeus pronto ad alzare bandiera bianca dopo gli ennesimi bassi ascolti sul Nove? E’ lo stesso conduttore a lasciarlo intendere. “Chissà chi è” prosegue a fare ascolti più che modesti. “Me lo aspettavo” dice Amadeus va ribadendo che la fiacca partenza del programma l’aveva messa in conto. Ai microfoni di Linus e Nicola Savino ha fatto una riflessione: “Capiremo se è il caso di continuare. Inutile intestardirsi”. Infatti neanche l'”accanimento terapeutico” ha funzionato: il nuovo programma dell’access prime time continua a faticare, pertanto è stta apportata una modifica d’orario. Ma né la modifica d’orario (da un paio di settimane chiude a ridosso delle 22); né la doppia rilevazione del dato (dalla puntata di ieri, che ha registrato appena il 2.5% di share, è stato scorporato il primo quarto d’ora all’1.8%) hanno finora raddrizzato il tiro.

Così, dopo ogni flop Amadeus sembra sedersi sul lettino dello psicologo e fare auto-analisi. Non ha funzionato neanche il suo tutorial per insegnare al pubblico abitudinario come sintonizzarsi sul tasto Nove. “Ti aspettavi che sarebbe stato complicato?”, gli domanda Linus, che ha ospitato questa mattina il conduttore a DJ Chiama Italia. «Sì, per forza – la risposta- Quando sei in un canale come questo, quindi più piccolo, di nicchia, per quanto ambizioso, è ovvio che poi questo lo devi tenere in conto. E devi capire se è il caso di continuare a quell’ora, perché poi bisogna essere pragmatici, non è che ti devi intestardire». Le valutazioni sul futuro di Chissà chi è, come per tutti i programmi, del resto, sono inevitabili: «La statistica ti dà dei segnali per capire che strada intraprendere e quindi vediamo». Si sta valuitando un cammbio di collocazione del programma.

Poi di nuovo tira fuori la tiritera del pubblico conservatore. “C’è un’abitudine sulla prima rete, Rai 1, le generaliste, Canale 5, che è consolidata. Secondo un’indagine, l’Italia è il Paese più tradizionale e conservatore, meno abituato a usare il telecomando. Il 60% rimane sulla prima rete, il 40% gira. Me lo aspettavo”. I dati Auditel dell ‘ Access Prime Time, nonostante il dato di Chissà chi è è stto scorporato, fa il risultato è peggiore. Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.586.000 spettatori (22.46%); mentre Affari Tuoi raduna 5.595.000 spettatori (26.36%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.025.000 spettatori pari al 14.26%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 509.000 spettatori con il 2.38%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.291.000 spettatori (6.22%), nel primo episodio;e 1.698.000 spettatori (8.06%), nel secondo episodio.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.133.000 spettatori (5.47%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.507.000 spettatori (7.06%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.052.000 spettatori e il 5.09% nella prima parte e 982.000 spettatori e il 4.58% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.843.000 spettatori e l’8.66%. Su Tv8 100% Italia gioca con 428.000 spettatori (2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 372.000 spettatori con l’1.8%, nella prima parte dalle 20:49 alle 21:04; e 528.000 spettatori con il 2.5%, nella seconda parte dalle 21:08 alle 21:52. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 863.000 spettatori (4.1%). Su La5 Uomini e Donne raccoglie 251.000 spettatori con l’1.19% (Finale: 160.000 – 0.77%).