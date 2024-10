Amadeus, batosta degli ascolti e tracollo ufficiale: surclassato da De Martino incassa pacco, doppio pacco e contropaccotto

La sfida degli ascolti nella curiosità degli spettatori si risolve soprattutto nel duello a distanza ravvicinata nell’access prime time tra Amadeus e il suo erede al timone di Affari Tuoi, Stefano De Martino. Un confronto che segna l’ultima debacle per l’ex Re Mida di viale Mazzini, costretto a cedere lo scettro delle preferenze tv all’allievo che ha dimostrato di aver decisamente superato il maestro. Così come continua infatti il trend positivo di Affari tuoi: che ieri ( lunedì 30 settembre ndr) su Raiuno si è attestata sul dato record di 5 milioni 447mila spettatori con il 26% di share, quasi 3 punti in più rispetto alla settimana scorsa. Mentre Amadeus, abbandonata l’Ammiraglia Rai per approdare su più lussureggianti lidi Discovery, sul Nove con il diretto competitor Chissà chi è incassa l’ultima disfatta racimolando solo 590.000 spettatori con il 2,8%…

Ma non è solo De Martino a rifilare il “pacco” al rivale: tanto per dare la misura del tonfo, va segnalato che sempre in access prime time Bruno Vespa con Cinque minuti registra il 21,6 % con 4 milioni 400mila spettatori, mentre Striscia la Notizia su Canale 5 totalizza 2.826.000 telespettatori con uno share del 13,4%. Eppure si sa: l’attesa di questo nuovo inizio di settimana era legata soprattutto al confronto diretto nella cosiddetta “battaglia degli ascolti” tra lo stesso Amadeus e Stefano De Martino. Perché tra cassandre e prefiche, gufi e disfattisti incalliti, quando la levata di scudi della sinistra ha intonato il pianto greco sull’annuncio dell’addio di Amadeus alla Rai, lanciandosi in retroscena e profezie fosche e inquietanti per i futuri destini dei palinsesti (e degli ascolti) della Tv di Stato, si prefigurava il peggio.

Un malanimo che è diventato piagnisteo, e che ha raccolto e miscelato i tanti timori della vigilia dei nuovi rispettivi esordi – quelli di Amadeus sulla Nove – e quelli legati proprio alla capacità dell’ex ballerino di “Amici” di veicolare l’interesse dei telespettatori nonostante il format collaudato e l’eredità di ascolti lasciata da Amadeus. Perplessità che sono evaporate definitivamente anche in queste ultime ore di fronte ai dati d’ascolto: Affari tuoi in questi ultimi giorni ha sfondato il muro dei 5 milioni di contatti, corrispondenti a uno share del 26%.

Di contro, quasi in un’equazione algebrica, il crollo di Ama su La Nove, dove ha traslocato con tanto di vecchia gloria Rai: una versione rivisitata (poi neanche tanto) de I soliti Ignoti. Ma come abbiamo già avuto modo di dire, replicare, scopiazzare, attingere sull’usato sicuro, non basta. E i telespettatori lo stanno dimostrando, smorzando timori e dubbi e mettendo a tacere i soliti gufi…