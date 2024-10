Alluvione in Emilia Romagna, a Bologna morto un ragazzo di 20 anni. Meloni: vicina ai familiari della vittima

C’è anche una vittima nell’ondata alluvionale che ha colpito l’Emilia Romagna: dopo ore di ricerche è stato trovato il corpo del ventenne disperso a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro) in provincia di Bologna. Il giovane era stato travolto nella sua auto dall’ondata di piena del torrente Zena. Il ventenne era con il fratello che è riuscito a salvarsi.

Dopo che fra il tardo pomeriggio e la notte è caduto sull’Emilia Romagna un volume record di pioggia, molti fiumi sono esondati in un’area molto vasta che va dalla provincia di Reggio Emilia a quella di Ravenna. La situazione più grave in Emilia Romagna, al momento è in provincia di Bologna: nella notte molte parti della città sono andate sott’acqua. In provincia sono esondati l’Idice, il Savena, il Ravone, molte zone della provincia sono finite sott’acqua. Particolarmente grave è stata la notte a Bologna, dove l’esondazione del torrente Ravone, che in parte scorre sotterraneo a pochi chilometri dal centro, ha allagato (come era già successo nel maggio 2023) via Saffi, un importante arteria di accesso al centro, e molte zone limitrofe dell’area sud-ovest della prima periferia. Allagamenti anche in moltissimi paesi dell’hinterland come Budrio, Castel Maggiore e, appunto, Pianoro, dove c’è stata una vittima. Molte zone sono da ore senza energia elettrica. Evacuazioni, soprattutto dalle case al piano terra vicine ai fiumi, ci sono state un po’ ovunque.

Meloni: vicina ai familiari della vittima di Pianoro

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione le conseguenze del maltempo che sta colpendo diverse zone del nostro territorio nazionale, a partire dal bolognese. Il Presidente Meloni è vicina ai famigliari della vittima di Pianoro e si tiene in costante contatto con il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e con il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota.

Emilia Romagna sommersa: a Bologna la pioggia di due mesi in 6 ore

Nella zona di Bologna sono caduti 165 millimetri di pioggia, di cui 140 in sei ore, “il quantitativo medio di due mesi (autunnali) di precipitazioni”, evidenzia Debora Badiali, sindaco di Budrio nel fare il punto sui social dopo la notte di maltempo. E informa che “l’Idice è tracimato nei pressi dell’Inail sia verso destra che verso sinistra allagando sia zone di Vigorso che la parte Ovest del capoluogo. Abbiamo in corso anche una tracimazione in località Motta nel punto della finestra arginale. Abbiamo molte viabilità critiche perche si sta riversando l’acqua dell’Idice e quella di fossi e canali. Se non per emergenze, vi chiedo di limitare gli spostamenti”.

I militari supporteranno nel trasporto delle persone dal Palazzetto dello Sport, anch’esso coinvolto nell’alluvione, alla Bocciofila. “L’acqua sembra