Allarme per il micidiale virus Marburg portato da due studenti dal Ruanda: chiusa la stazione di Amburgo

malessere accusato da un passeggero, un giovane studente di medicina di 26 anni, che viaggiava con la fidanzata su un treno proveniente da Francoforte. La coppia era arrivata in Germania con un volo dall’Africa: entrambi presentavano sintomi simil-influenzali dopo essere rientrati dal almeno 8 morti e 26 casi confermati. Allarme in Germania, dove ieri la stazione di Amburgo è stata chiusa per diverse ore a causa dell’arrivo di una coppia di studenti africani che avrebbero sviluppato il contagio dal micidiale virus di Marburg, che secondo l’ Istituto superiore di sanità , appartiene alla stessa famiglia del virus Ebola. L’allarme ad Amburgo è scattato a seguito delaccusato da un passeggero, un giovane studente di medicina di 26 anni, che viaggiava con la fidanzata su un treno proveniente da. La coppia era arrivata in Germania con un volo dall’Africa: entrambi presentavanodopo essere rientrati dal Ruanda , dove il virus Marburg ha già causato

L’allarme per il virus Marburg in Europa e in Africa

Il ragazzo ha iniziato a sviluppare sintomi simil influenzali dopo essere atterrato a Francoforte di ritorno dal Ruanda. Il 27enne e la sua ragazza sono stati trasferiti in ospedale da una squadra di sanitari specializzati in malattie infettive per essere sottoposti ad accertamenti. Le autorità hanno preso i contatti dei circa 275 passeggeri in via precauzionale. Il rischio che qualcuno di loro possa essere stato infettato è basso: il contagio avviene attraverso il contatto con fluidi corporei e non attraverso l’aria. Il giovane, uno studente di medicina di 26 anni, avrebbe assistito nel Paese africano un paziente affetto da una malattia infettiva.

Il bilancio provvisorio del pericoloso virus nel Paese africano è di 26 casi confermati e 8 morti. Il 70% dei pazienti risultati positivi sono operatori sanitari di due ospedali di Kigali, dove ha lavorato anche lo studente 27enne. Insieme alla sua fidanzata, ha iniziato ad accusare sintomi simil-influenzali a bordo di un treno ad alta velocità proveniente da Francoforte. Le autorità sanitarie, allertate dalla situazione, hanno prontamente isolato i due giovani alla stazione di Amburgo e li hanno trasportati in un’area specializzata dell’ospedale universitario di Eppendorf (Uke) per accertamenti. Il periodo di incubazione varia da 2 a 21 giorni. Le autorità sanitarie di Amburgo hanno avviato le procedure di tracciamento dei contatti, registrando i dati dei passeggeri del treno che potrebbero essere entrati in contatto con la coppia. Al momento, non sono state disposte misure di quarantena.