Alemanno smaschera la portavoce di Sea Watch sotto gli occhi di Fassino: “Vi date appuntamento con gli scafisti” (video)

Gianni Alemanno smaschera Sea Watch, sotto gli occhi di un terreo Piero Fassino: “Le ONG sono entrate in una specie di catena di montaggio che porta la gente dal Nord Africa all’Europa, in maniera sistematica. Sapevano dove andare a prendere le persone che arrivavano”. Avviene a La7, durante L’aria che tira, in risposta a Giorgia Linardi, portavoce della Ong tedesca, finanziata anche da Elly Schlein.

“Ho il massimo rispetto per le Ong, ma la realtà è che le Ong con il loro operato sono entrate in una catena di montaggio che porta la gente dal Nord Africa all’Europa. In maniera sistematica. C’erano gli incontri lì in mezzo al Mediterraneo, con i segnali radio per cui le Ong sapevano dove andare a prendere le persone. Questa è la realtà”, attacca l’ex sindaco di Roma.

Davanti alla sua interlocutrice che intona il solito piagnisteo sul governo xenofobo e razzista che non vuole soccorrere i migranti, Alemanno replica a chiare note: “Questa è la prova dei fatti. Rispetto le Ong ma devono andare a salvare soltanto le persone che sono realmente in pericolo”, si accalora il leader di Indipendenza, davanti a un divertito David Parenzo, alla portavoce della Ong, letteralmente pietrificata e a Fassino più tetro che mai.

“Tutta Europa, anche i governi progressisti – prosegue Alemanno – sta lottando contro i problemi dell’immigrazione. Si stanno rendendo conto che anche l’Europa si deve difendere da questo flusso migratorio, perché è un flusso insostenibile”. A questo punto, il conduttore Parenzo cerca di difendere Sea Watch vestendo i panni dell’avvocato d’ufficio di Giorgia Linardi. “Sea Watch è un’organizzazione governativa che sta a lì a pattugliare il mare, quando vede una nave che affonda li salva”. Una versione piuttosto risibile per la quale ha gioco facile: “Che si danno appuntamento è pura verità”. Ma L’aria che tira, a La7 va sempre in una direzione. E non spira certo a destra.