Al via a Gaeta “Visioni corte film festival”: in concorso 93 cortometraggi da 25 nazioni

Sono 2631 i cortometraggi giunti in selezione da tutto il mondo per la XIII edizione di Visioni corte international short film festival, uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, che si svolgerà dal 12 al 19 ottobre presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta, in provincia di Latina.

Dal 12 ottobre la tredicesima edizione di Visioni corte film festival

L’evento, sotto la direzione artistica di Gisella Calabrese, è organizzato dall’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse” con il contributo della Direzione generale cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e della Regione Lazio. La selezione ufficiale vede 93 cortometraggi in concorso e 3 fuori concorso, provenienti da 25 nazioni. Ben 27 le anteprime, di cui 5 anteprime mondiali, 1 anteprima europea, 21 anteprime italiane.

Anche per questa edizione il visual del manifesto è stato realizzato dalla disegnatrice professionista Mirka Perseghetti (Goccioline). Il tema di quest’anno sarà “Il Cinema ci sorprende” e mostra un faro che illumina una balena che nuota nel cielo, simbolizzando la guida e l’illuminazione che il festival offre nel mondo del cinema. L’immagine, con i suoi colori magici e surreali, suggerisce l’esplorazione di temi profondi e creativi, unendo diversi mondi e prospettive, riflettendo la natura innovativa e immaginativa dei cortometraggi presentati. Il festival vuole farsi portavoce di valori positivi e di rinascita sociale che solo la cultura è in grado di veicolare.

I 93 cortometraggi che fanno parte della selezione ufficiale rientrano nelle varie sezioni in gara: Animando (animazione), Gemme Italiane (fiction italiana), Germogli di Cinema dedicata alle opere prime, Sguardi dal Mondo (fiction internazionale), Stop & Doc (documentari) e Kiddos, dedicata prettamente a bambini e adolescenti protagonisti con storie tutte diverse tra loro e spesso difficili, alle quali si sono aggiunte.

L’omaggio a Marcello Mastroianni

Oltre 1.700 minuti di programmazione che darà tanto spazio ai generi cinematografici ma anche commedia e un’attenzione particolare a tematiche attuali. Diverse opere sono state selezionate in festival importanti come Cannes, Venezia, Tribeca, Sundance e altri mentre 27 saranno proiettate in anteprima mondiale, europea e italiana. I vincitori saranno decretati da sette giurie tecniche composta da personalità ed esperti del mondo del cinema.

In occasione del centenario della nascita (Fontana Liri, 26 settembre 1924 – Parigi, 19 dicembre 1996), Visioni Corte Film Festival dedicherà uno speciale omaggio al grande attore Marcello Mastroianni con una mostra fotografica e la presentazione del nuovo volume di “Visioni di Cinema”.