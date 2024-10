A un anno dalla strage di Hamas, convegno di FdI domani al Senato. Testimonianze dal cuore del conflitto

Un momento istituzionale per confrontarsi sui temi cruciali del presente. Su iniziativa dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia al Senato e alla Camera, domani martedì 8 ottobre, alle ore 11.30 presso la Sala Koch di Palazzo Madama, si terrà il convegno intitolato “Un anno dall’attacco terroristico del 7 ottobre”. Ad aprire i lavori saranno Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato nonché presidente della sezione bilaterale Italia-Israele dell’Unione Interparlamentare, insieme a Jonathan Peled, Ambasciatore designato di Israele in Italia. In questa occasione, verrà poi trasmesso un videomessaggio del Presidente israeliano Isaac Herzog.

Ospiti di rilievo per un dialogo di ampio respiro

Seguiranno poi gli interventi di Tommaso Foti, capogruppo di Fdi alla Camera, Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Paolo Formentini, presidente del Gruppo di Collaborazione Italia-Israele, Marco Scurria, presidente Transatlantic Friends of Israel, Piero Fassino, vicepresidente della Commissione difesa della Camera dei deputati, e Andrea Orsini, membro del Gruppo di collaborazione Italia-Israele.

Testimonianze dirette dal cuore del conflitto

Infine, sarà data voce alla testimonianza di Ella Mor, zia della piccola Avigayil, la bambina israeliana di quattro anni rapita da Hamas il 7 ottobre 2023 e liberata a seguito dell’accordo di novembre del 2023.

Le voci della politica italiana a confronto

Il dibattito proseguirà con gli interventi di Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega; Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, la senatrice Mariastella Gelmini, vicepresidente del Transatlantic Friends of Israel, Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva a Palazzo Madama, Michaela Biancofiore, presidente del Gruppo parlamentare Civici d’Italia Noi Moderati, e in ultimo Riccardo Molinari, presidente dei deputati leghisti.

Un anno dopo: riflessioni e prospettive sulla sicurezza internazionale

Questo evento, organizzato congiuntamente dalle forze parlamentari, intende fare il punto a un anno dal terribile attacco, approfondendo le dinamiche geopolitiche e le sfide legate alla sicurezza internazionale.