Zelensky a Cernobbio ringrazia Meloni e l’Italia: “Ora ho un piano da condividere con gli Usa”

“Ho preparato un piano e voglio condividerlo con il presidente in carica degli Stati Uniti perché ci sono alcuni punti che dipendono dall’America”. Così Volodymyr Zelensky in un’intervista alla Rai rilasciata in occasione del forum Ambrosetti di Cernobbio, dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni. “Spero che avrò l’occasione di far vedere questo piano a Biden e ai potenziali candidati per la presidenza Usa, Harris e Trump, e avere un feedback e un riscontro”, ha aggiunto il presidente ucraino. Che ha precisato di volere “delle garanzie”. “Al momento però non abbiamo condiviso niente, il primo contatto ci sarà con Biden”.

Cernobbio, Zelenky: ho un piano da condividere con Biden

“Non si tratta solo di armi”, ha detto Zelensky parlando del piano, “ma anche di questioni importanti globali. Parliamo di un pacchetto concreto di difesa. E se lo avremo, sarà un forte deterrente per la Russia e per poter terminare la guerra a condizioni diplomatiche. Perché – ha aggiunto – la guerra finirà e per gli ucraini è importante in che situazione si troveranno”. Il presidente di Kiev ha annunciato di essere più vicini “alla fine della guerra rispetto alla situazione in cui ci eravamo trovati all’inizio. Con la convinzione, con le conferenze di ricostruzione e con gli accordi concreti rafforziamo l’economia e avviciniamo la fine della guerra”.

“Grazie a Meloni e al popolo italiano per gli sforzi di pace”

Quanto al bilaterale con Meloni (ringraziata ancora una volta per l’impegno eccezionale al fianco di Kiev) Zelensky ha riferito di aver parlato dei preparativi della conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina. “Ringrazio Giorgia Meloni e il popolo italiano per il loro sostegno e gli sforzi nel ripristinare una pace giusta”, ha postato su X subito dopo l’incontro a margine del Forum. I due leader, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e delle più immediate necessità dell’Ucraina in vista dell’inverno e a fronte dei continui attacchi russi contro la popolazione civile e contro le infrastrutture critiche. Il presidente del Consiglio ha ribadito la centralità del sostegno all’Ucraina nell’agenda della Presidenza italiana del G7. E il continuo impegno a favore della legittima difesa dell’Ucraina e di una pace giusta e duratura. Particolare attenzione è stata dedicata, infine, al tema della ricostruzione, anche in vista dello svolgimento nel 2025 in Italia della prossima Ukraine Recovery Conference”.

