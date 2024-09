Zecchino d’Oro, addio a Valter Brugiolo: era il bambino biondo che cantava “Popoff” (video)

Lutto per gli appassionati dello Zecchino d’Oro e per quanti hanno trascorso la loro infanzia ascoltando le canzoni più note del coro dell’Antoniano di Bologna: è morto Valter Brugiolo, noto soprattutto per aver partecipato, all’età di 6 anni, allo Zecchino d’Oro del 1967, in cui fu il bambino interprete di Popoff, la canzone vincitrice di quell’edizione.

Valter Brugiolo, che aveva 63 anni, era malato da tempo ed era ricoverato al Policlinico di Sant’Orsola a Bologna. Per gli anni innocenti della tv in bianco e nero, con un solo canale nel pieno del boom economico, il bambino biondo interprete di Popoff, con la cadenza bolognese e la simpatia irresistibile, era stato una delle stelle di quegli anni.

Valter Brugiolo con “Popoff” era diventato una stella della tv in bianco e nero

Era divenuto un personaggio popolare in numerose trasmissioni tv. A consacrare la sua popolarità anche la partecipazione come protagonista in diverse pubblicità di Carosello. Appuntamento ineludibile dei bambini italiani. A letto dopo Carosello, era una frase classica, che si sentiva pronunciare in tutte le case d’Italia.

Il piccolo Valter entrò quindi per alcuni anni, tra il 1967 e il 1970, come cantante e attore bambino anche nel circuito dei musicarelli accanto a cantanti famosi come Al Bano e Romina Power, Little Tony, e Mario Tessuto. Nato a San Venanzio di Galliera, nella pianura bolognese, Brugiolo, che nel tempo non ha mai abbandonato le varie attività dell’Antoniano di Bologna, in età adulta è stato candidato dall’Udc per l’Emilia-Romagna alle elezioni politiche per la Camera dei Deputati. Direttore di una scuola elementare a Galliera intitolata a Mariele Ventre e legato da una grande amicizia con la famiglia dell’educatrice bolognese e della sua Fondazione, ‘Popoff‘ ultimamente aveva ripreso l’attività canora con i ‘Vecchioni di Mariele’, un coro di adulti composto da ex bambini dello Zecchino d’Oro