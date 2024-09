Verdi tedeschi in crisi, l’ambientalismo radicale ha i giorni contati. Il “modello Italia” può guidare la Ue

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

La politica ambientale europea sta attraversando una fase di profonda trasformazione e crisi. La proposta di un divieto totale alla vendita di auto a benzina e diesel entro il 2035 ha scatenato reazioni contrastanti, con l’Italia che ha assunto una posizione critica verso una transizione troppo rapida e ideologica, difendendo invece un percorso più ragionevole e pragmatico. La recente decisione del governo tedesco di avvicinarsi alla posizione italiana, aprendo alla possibilità di combustibili sintetici come soluzione transitoria, è un chiaro segnale che anche la Germania sta prendendo atto dei limiti di un ambientalismo troppo rigido. Tuttavia, questo cambiamento arriva nel bel mezzo di una grave crisi interna per i Verdi tedeschi, culminata nelle dimissioni dell’intera leadership del partito a seguito del crollo elettorale in Baviera e Assia.

L’ambientalismo ideologico in crisi

I Verdi tedeschi, protagonisti della politica nazionale negli ultimi anni, hanno basato il loro successo su politiche climatiche rigide e un ambientalismo radicale. Tuttavia, il fallimento alle recenti elezioni regionali ha evidenziato il distacco tra questa visione e le esigenze reali del Paese, soprattutto nel settore automobilistico. La proposta di un divieto totale alla vendita di auto a benzina e diesel entro il 2035 ha scatenato reazioni contrastanti, mettendo in luce i limiti di un approccio troppo rigido. Come osservava il filosofo Roger Scruton nel suo”Green Philosophy, un approccio conservatore all’ambientalismo dovrebbe basarsi sulla “oikophilia” – l’amore per la propria casa e il proprio ambiente – piuttosto che su astratte ideologie globali. Questo è stato esattamente il limite dei Verdi tedeschi. Il loro ambientalismo si è distaccato dalle necessità locali e dall’amore per il territorio nazionale, privilegiando un’ideologia globale che ignora le conseguenze pratiche per l’economia e le comunità.

Il realismo italiano nella transizione ecologica

In contrasto con l’approccio tedesco, l’Italia, sotto la guida del premier Giorgia Meloni, ha dimostrato la capacità di coniugare la tutela ambientale con la protezione del sistema produttivo. L’approccio italiano si fonda sul principio che la transizione deve essere sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico. Giorgia Meloni ha chiaramente delineato questa visione nel suo intervento all’Assemblea di Confindustria. “Il nostro compito è mettere in campo politiche industriali che accompagnino la transizione ambientale senza distruggere il tessuto produttivo e senza lasciare indietro interi settori. Il tema è capire come si fa la transizione. Io non contesto gli obiettivi, contesto i tempi e gli strumenti”.

L’approccio italiano e la sostenibilità socio-economica

Questa posizione riflette l’approccio italiano al divieto delle auto a benzina e diesel: una transizione gestita con intelligenza e gradualità, senza imposizioni calate dall’alto. L’apertura ai combustibili sintetici come soluzione transitoria offre una via d’uscita ragionevole, permettendo di abbattere le emissioni senza compromettere un settore chiave dell’economia. La crisi dei Verdi tedeschi e l’emergere dell’approccio pragmatico italiano segnano un momento di svolta per tutta l’Europa. È ormai evidente che l’ambientalismo ideologico non gode del sostegno popolare necessario in un contesto economico difficile. L’Italia sta dimostrando che è possibile perseguire una transizione ecologica con buon senso, senza sacrificare il benessere dei cittadini e la solidità del sistema industriale.

La crisi dei Verdi tedeschi e il realismo del governo Meloni

Mentre i Verdi tedeschi affrontano le conseguenze della loro rigidità, l’Italia si propone come guida per una nuova fase dell’ambientalismo europeo, fondata sul realismo, sul buon senso e sulla difesa dell’interesse nazionale. Questo approccio equilibrato potrebbe rappresentare il futuro della politica ambientale in Europa, offrendo una via per conciliare le esigenze di sviluppo economico con la necessaria tutela dell’ambiente.