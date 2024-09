Trump: “Match truccato, ma ho vinto”. E irrompe Swift: “Voto per Harris, sono una gattara senza figli”

Macht truccato, secondo Donald Trump quello di ieri sera con la sfidante Kamala Harris su Abc. L’ex presidente Usa – dai microfoni di Fox and Friends – è furioso per la conduzione faziosa del duello televisivo più atteso dell’anno. Tanto – dice – “che all’emittente Abc andrebbe tolta la licenza. Continuavano a correggermi. Molte cose che ho detto sono state smentite mentre Harris poteva dire tutto quello che voleva”. Trump accusa l’Abc di essere “la rete di notizie più disonesta”.

Trump: “Duello truccato ma ho vinto di gran lunga”

Il leader tycoon (reduce dal duello televisivo trionfante con Biden) aggiunge di “aver vinto” e di non essere interessato a fare un altro dibattito, che la Harris gli avrebbe proposto per ottobre. Se mai dovesse esserci questa possibilità, ha detto Trump, “non vorrebbe” Martha MacCallum e Bret Baier come moderatori perché non “sono stati bravi ieri sera”. Trump dice di aver vinto “di gran lunga” il faccia a faccia con la candidata democratica che ha detto “vere e proprie bugie”. Tutti i cittadini americani dovrebbero essere “molto arrabbiati per quanto male hanno gestito questo paese il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vice Kamala Harris”, ha ancora detto il candidato repubblicano che oggi si troverà insieme a Biden e Harris alle commemorazioni per gli attacchi dell’11 settembre.

Taylor Swift annuncia su X l suo voto per Harris

Intanto la popolarissima cantante statunitense Taylor Swift ha annunciato su Instagram che sosterrà Kamala Harris. Un endorsement al ticket dem che arriva con un post miagolante. Una foto della cantante col suo suo gatto e la firma “Childless Cat Lady”, una gattara senza figli. Categoria bistrattata dal candidato alla vicepresidente di Trump,J. D. Vance. Nelle scorse settimane infatti era riemersa un’intervista del 2021 a Fox News in cui Vance aveva detto che gli Stati Uniti erano governati da “un gruppo di gattare senza figli. Che non sono soddisfatte della propria vita e delle scelte che hanno fatto, e vogliono rendere il resto del paese ugualmente infelice”.

Post su Instagram firmato “una gattara senza figli”

“Voterò per @kamalaharris – scrive la star – perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li sostenga. Penso sia una leader dotata e dalla mano ferma e credo che potremmo realizzare molto di più in questo Paese se fossimo guidati dalla calma e non dal caos”. Poi l’attacco diretto all’ex presidente Usa che avrebbe creato con l’intelligenza artificiale una sua immagine falsa, sostenendo che la Swift appoggiava la corsa presidenziale di Trump, pubblicata sul suo sito. “Ha davvero evocato le mie paure sull’Ia e sui pericoli della diffusione della disinformazione. Mi ha portato alla conclusione che devo essere molto trasparente sui miei piani effettivi per queste elezioni come elettore. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è con la verità. Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024”.

Trump: Swift pagherà il prezzo

Immediata la replica di Trump. “Taylor Swift ”pagherà il prezzo”, ha detto, ”è una persona molto liberale, sembra sempre sostenere un democratico e probabilmente ne pagherà il prezzo sul mercato”.