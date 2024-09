Tridico, spunta una consulenza da 60mila euro col Fatto: dal reddito di cittadinanza al reddito di Travaglio

Tra i datori di lavoro dell’ex presidente dell’Inps, Pasquale Tridico c’è anche il Fatto quotidiano di Marco Travaglio. A scoprire la singolare commistione tra l’uomo simbolo del reddito di cittadinanza grillino e il cantore del Movimento 5 Stelle è stato il Giornale, in un dettagliato resoconto.

Il quotidiano è andato a scartabellare tra i documenti consegnati agli uffici del parlamento europeo dal nuovo eurodeputato M5s. Emerge che per il periodo 2024, ancora in corso, Tridico ha portato a casa 60mila euro per una consulenza alla Seif Spa, la società che edita il Fatto quotidiano. “Nulla di male, per carità”, premette Pasquale Napolitano del Giornale, che tuttavia si pone qualche domanda. Al momento della candidatura nella lisa del M5s e durante tutta la campagna elettorale l’europarlamentare grillino Tridico ha continuato a fornire la propria attività alla società del giornale di Travaglio dietro compenso?. E ancora: tra Tridico e il Fatto esiste ancora una qualche forma di collaborazione?

Sui social spuntano i vecchi interventi a spada tratta di Travaglio in difesa dell’ex presidente dell’Inps. Memorabile il duello dialettico con Alessandro Sallusti in diretta tv.

Travaglio in difesa di Tridico: la lite tv con Sallusti

Travaglio aveva avviato un incendiario botta e risposta con l’allora direttore di Libero.

“Non è assolutamente un abuso di potere – aveva detto Sallusti – Perché devo aspettare oltre un anno prima che scada il mandato di Tridico all’Inps?”.

“Perché lo dice la legge”, aveva risposto Travaglio.

“Non è vero”, la replica secca di Sallusti.

“Se il governo stravolge la legge con ben tre decreti ad personam –aveva tuonato Travaglio – allora non è spoils system ma bottino di guerra“.

Un’accorata difesa che, con il senno di poi e alla luce di un contrattino da 60mila euro, ha un’ulteriore e illuminante spiegazione.