Trasferita in Abruzzo la lupa che aveva aggredito un bambino di 4 anni a Roma (video)

Trasferita nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) la giovane lupa che avrebbe aggredito un bambino di 4 anni il 10 settembre scorso nel Parco della Speranza, a Roma. Il piccolo è stato medicato all’ospedale Sandro Pertini per escoriazioni in diverse parti del corpo. Nelle ultime settimane l’animale è stato visto e filmato nei quartieri romani di Fidene e Vigne Nuove e ha seminato il panico tra la popolazione. Dopo la cattura dell’esemplare, specie protetta, si è proceduto al trasferimento nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise dove la lupa potrà vivere in un ambiente adatto e protetto, lontano dalle aree urbane ed antropizzate.