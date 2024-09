Tragedia sul Monte Rosa, si pensava a una valanga, invece: cadono da un costone di neve, precipitando nel vuoto. Un morto, 4 feriti

Mentre sul massiccio del Monte Bianco il maltempo non dà tregua e i soccorritori non riescono a raggiungere i due alpinisti italiani dispersi ad alta quota da sabato, sul Monte Rosa si consuma un’altra tragedia che inizialmente sembrava fosse legata a una valanga. E invece, sembra che le cause dell’incidente rivelatosi fatale per una persona e che ha provocato il ferimenti di altri 4 escursionisti, sarebbe legato alla scarsa visibilità per cui sul Castore, vetta di 4.228 metri nel massiccio del Monte Rosa, un incidente ha coinvolto almeno 8 alpinisti spagnoli, caduti da un cornicione di neve. E l’elisoccorso non può intervenire…

Tragedia sul Monte Rosa: un morto e 4 feriti in un incidente che ha coinvolto 8 alpinisti

L’incidente, spiega il Tgcom24 dando conto della tragedia, si è verificato a quota 4.061 metri. Il bilancio è di una vittima. Specificando contestualmente che, anche in questo caso, a causa del maltempo, l’elicottero del Soccorso alpino valdostano non è potuto intervenire. Tutto accade mentre il gruppo è impegnato nella discesa dalla vetta, con gli otto escursionisti arrivati fino al Colle del Felik. Qui, probabilmente, la caduta dovuta alla scarsa visibilità: gli alpinisti , finendo su un cornicione di neve che poi ha ceduto, non si sarebbero accorti di essere molto vicini al vuoto sottostante.

Inizialmente si pensava a una valanga, invece: sono caduti da un costone di neve e precipitati sulle rocce

Una precipizio dal quale gli alpinisti sono precipitati, cadendo sulla roccia per 150-200 metri. «L’incidente – rende noto sempre il Tgcom24 – si è verificato a quota a 4.061 metri mentre il recupero è avvenuto attorno a quota 3.900 metri». Da dove poi, con le barelle e i mezzi a loro disposizione, i soccorritori del Sav e del Soccorso alpino della Guardia di Finanza hanno portato al rifugio Sella (3.585 metri) la vittima e quattro feriti. Altri tre sopravvissuti alla tragedia, invece, sono stati accompagnati a Cervinia a disposizione del Sagf per le informazioni utili a ricostruire quanto drammaticamente accaduto. Una dinamica che fa riferimento a un incidente terribile, costato al vita a un alpinista e il ferimento di altri 4 compagni, trasportati in ospedale.