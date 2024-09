“Ti amo, riposa in pace”: addio a Elodie, la prima moglie di Jean Paul Belmondo. Il figlio la celebra sui social

È stata il primo grande amore, la prima moglie e la madre dei primi tre figli di Jean-Paul Belmondo (1933-2021), Patricia, Florence e Paul. Elodie Constantin, la donna che amò il grande attore francese prima che diventasse ‘Bébel’, è morta all’età di 90 anni in seguito a un ictus. Il figlio Paul Belmondo ha annunciato la triste notizia sul suo account Instagram, come riferisce “Le Figaro”. Postando una foto che lo ritrae poche ore dopo la sua nascita, il 23 aprile 1963, ha scritto questo breve omaggio alla sua memoria: “Ti amo mamma, riposa in pace”.

Elodie Constantin, la moglie più amata da Belmondo

Quando Jean-Paul Belmondo incontrò Élodie Constantin, lei era una ballerina, che si esibiva con lo pseudonimo di Renée Constant, lavorando con talento nei cabaret di Saint-Germain-des-Prés. Insieme hanno avuto tre figli Patricia, morta tragicamente nel 1994, Florence, nata nel 1960, Paul, il più giovane, nato nel 1963. I due si sposarono nel 1959 e il loro amore durò fino a quando ‘Bébel’ si innamorò di Ursula Andress durante le riprese di “L’uomo di Hong Kong” (1965). Ufficialmente, i due divorziarono solo nel 1968.

Il video dei funerali di Belmondo: nel corteo, al centro, con i capelli bianchi e la stampella, Elodie Constantin