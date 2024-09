Telenovela Boccia: l’influencer era a Palazzo Chigi quando c’era Conte e spunta un “grazie” a Speranza

Quella di Maria Rosaria Boccia assume con il passare dei giorni il ritmo e il colore di una telenovela, che coinvolge i palazzi della politica romana, nessuno escluso: non solo Sangiuliano e centrodestra, ma anche Palazzo Chigi, nel 2020 durante il governo Conte e riferimenti diretti al ministro della Salute, Roberto Speranza.

Lo ha scoperto il quotidiano Il Tempo che compulsando tra le pagine social dell’influencer di Pompei ha trovato uno scatto risalente a venerdì 28 febbraio 2020. In quella data, la signora (o dottoressa) Boccia su Instagram postò una foto scattata addirittura all’interno di Palazzo Chigi, ai tempi della mitica coppia Casalino (portavoce) e Conte presidente del Consiglio.

Lo scoop del Tempo: ecco che cosa ha scoperto

Marco Zonetti documenta nel dettaglio lo scatto: “Si vede il badge di visitatore e la didascalia «Tu provaci… non si sa mai», con tanto di faccina entusiasta e di vari hashtag che alludono a un progetto di lavoro andato a buon fine. Se la foto si rivelasse veritiera – e non uno dei fotomontaggi cui ci ha abituati Boccia– significherebbe che quest’ultima, quattro anni fa «scorrazzava» (per usare il termine di Marco Travaglio) anche nella sede del Governo, e per giunta in una giornata piuttosto peculiare per l’Italia”.

Il quotidiano diretto da Tommaso Cerno ricorda che “in quel periodo stavano aumentando esponenzialmente i casi di Covid (in quella data erano 888, il 37% in più del giorno precedente), e proprio quel 28 febbraio vi era stata una conferenza stampa della Protezione Civile nonché, in serata, un consiglio dei ministri. Una decina di giorni dopo, del resto, saremmo entrati in lockdown”. Giustamente Zonetti domanda: “Se lo scatto fosse falso, perché Maria Rosaria Boccia avrebbe dovuto fingersi a Palazzo Chigi? E, peggio ancora, se lo scatto fosse veritiero, come mai si trovava nella sede del governo in ore così convulse? Sarebbe lecito avere risposte in merito”.

Boccia e il link con Speranza

Va ricordato che Boccia non è nuova a foto social che documentano luoghi dove in effetti non è mai stata, come è accaduto recentemente quando si è geolocalizzata a Cernobbio, solo per provocare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Tuttavia su Instagram emergono anche delle correlazioni sorprendenti con l’allora ministro della Salute Roberto Speranza, che la stessa Boccia ringrazia pubblicamente, taggandolo insieme a Maurizio Lupi e Andrea Costa, in occasione di un convegno alla Camera dei deputati del 7 luglio 2022 relativo alla dieta mediterranea. Sangiuliano era ancora direttore del Tg2 e al ministero della Cultura sedeva Dario Franceschini. Segno che la telenovela Boccia continua e forse i pop corn rischiano di rimanere indigesti a qualcuno che troppo presto pensava di cavalcare politicamente la vicenda Sangiuliano per danneggiare il governo Meloni.