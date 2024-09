“Sull’Ucraina la posizione del governo è una”: FdI e Lega smentiscono la bufala della domenica

La bufala della domenica mattina (dai soliti noti media di sinistra) stavolta riguarda presunte frizioni nel governo sull’Ucraina, con la Lega che vorrebbe smarcarsi. fake news che vengono nettamente smentite sia da Fratelli d’Italia, attraverso un’intervista di Giovanni Donzelli al Corriere, che dalla Lega, che dirama una nota ufficiale.

“La politica estera è una cosa seria – dice Donzelli a Monica Guerzoni del Corriere della Sera – non giochiamo a fare i tifosi. La posizione è chiara e netta in sostegno dell’Ucraina, quando necessario anche con le armi. Ma si possono utilizzare solo nel suolo ucraino, questo il mandato del Parlamento al governo italiano”.

Per il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, quella al governo è “la coalizione più stabile che abbia mai visto la nostra democrazia”. E assicura: “Nessun litigio, si parla semplicemente di visioni compatibili, che con brevi chiacchierate trovano la migliore soluzione”. Sulla posizione della Lega, Donzelli commenta: “Nessun imbarazzo, ci ritroviamo negli stessi documenti. Poi ciascuno può avere sensibilità diverse, ma siamo orgogliosi di come il governo si è comportato fino a oggi”.

Su Forza Italia che sostiene la necessità di una nuova legge sulla cittadinanza, Donzelli aggiunge: “Piacerebbe alla sinistra vedere una maggioranza litigiosa, ma se sperano in una spallata, si slogheranno la spalla. Si mettano l’animo in pace, governeremo tutta la legislatura. E se continuano così, anche quella dopo”. In maggioranza “l’accordo c’è, su tutto” anche sulle regionali, “ufficializzeremo il nome del candidato presidente per la Liguria al momento opportuno. Di volta in volta scegliamo il profilo migliore, pensando ai cittadini e non alle bandierine di partito”.

La nota della Lega: “Sull’Ucraina maggioranza compatta”

In una nota che arriva direttamente da via Bellerio, smentendo i retroscena di alcuni giornali della domenica, la Lega ribadisce il concetto espresso da Donzelli. “Sulla politica estera la maggioranza è compatta, come già chiarito ufficialmente anche dopo il vertice di centrodestra, e non ci saranno iniziative parlamentari in controtendenza come auspicato oggi da alcuni media di sinistra e che smentiamo seccamente. Sull’Ucraina la posizione del governo è una, ribadita anche negli ultimi giorni”.