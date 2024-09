Strage a Poltava, missili russi su una scuola e un ospedale: 49 morti e oltre 200 feriti. Kiev: attacco barbaro

Almeno 47 persone sono morte in un attacco con missile della Russia contro la città ucraina di Poltava, a circa 400 km a est di Kiev. “La città è stata attaccata da due missili balistici, che hanno colpito un istituto scolastico e un ospedale vicino. Uno degli edifici dell’Istituto delle Comunicazioni è stato parzialmente distrutto. Ci sono persone intrappolate sotto le macerie. Molte persone sono state salvate, ma più di 180 sono rimaste ferite. Purtroppo, le vittime sono molte. Al momento sappiamo che 41 persone sono rimaste uccise. Le mie più sentite condoglianze a tutti i loro parenti e cari”, le prime informazione diffuse dal presidente Volodymyr Zelensky.

La first lady Olena Zelenska, più tardi, ha comunicato che il bilancio è salito a 47 morti e 206 feriti. Ma dopo poche ore i numero è salito a 49. Si teme un innalzamento delle vittime. “Una tragedia”, scrive su X sostenendo che “la Russia ci sta portando via la cosa più preziosa: la vita”. Zelensky aggiunge di aver ordinato un’inchiesta “completa e tempestiva” e ringrazia “tutti coloro che hanno aiutato” nelle operazioni di soccorso e “salvato vite”. “La feccia russa pagherà certamente per questo attacco”, conclude, tornando a esortare “chiunque nel mondo abbia il potere di fermare questo terrore”. L’Ucraina, ribadisce che “ha bisogno ora di sistemi di difesa aerea e missili. Sono necessari ora, non poi, attacchi a lungo raggio che possano proteggerci dal terrore russo. Ogni giorno di rinvio significa purtroppo più vite perse”. Da domani, fa sapere via Telegram il governatore della regione di Poltava Philip Pronin, la regione ricorderà le vittime con tre giorni di lutto.

A Poltava i missili hanno colpito poco dopo l’allarme aereo, quando molte persone si stavano dirigendo verso i rifugi , ha dichiarato il ministero della Difesa ucraino, descrivendo l’attacco come “barbaro”. Infine l’810esima brigata di fanteria navale della flotta russa del Mar Nero ha teso un’imboscata a un convoglio ucraino nella regione di Kursk. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. “Il nemico si è scontrato con la 810a Brigata delle Guardie Separate della Fanteria Navale della Flotta del Mar Nero, ma i soldati di fanteria navale del Battlegroup North hanno fermato un convoglio di formazioni armate ucraine – ha affermato il ministero – grazie ad azioni sicure, le truppe di fanteria navale hanno teso un’imboscata al convoglio ucraino in movimento, hanno sconfitto il nemico e hanno fermato l’avanzata nemica in quel settore”.

Attacco a Zaporizhzhia: 2 morti tra cui un bambino

Due persone sono rimaste uccise, tra loro un bambino di 8 anni, nell’attacco sferrato dalle forze russe nella tarda serata di ieri contro la città ucraina di Zaporizhzhia. A darne notizia è l’Ukrainska Pravda, citando Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare dell’Oblast di Zaporizhzhia, che parla anche di due feriti. “Alle 23 circa – ha affermato- la Russia ha colpito la città. Purtroppo due persone sono morte, tra loro un bambino di otto anni. Altre due sono rimaste ferite, e tra loro c’è una ragazzina di 12 anni, attualmente ricoverata in terapia intensiva”. Gli attacchi russi hanno danneggiato una delle due linee elettriche aeree della centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi. Lo ha riferito il la compagnia statale ucraina per l’energia nucleare Energoatom, avvertendo che, “in caso di danni anche alla seconda linea elettrica, si verificherebbe la perdita dell’alimentazione elettrica che serve per raffreddare i reattori e le vasche di combustibile della centrale”.