Scuola, coltellate e vodka per “inaugurare” il rientro: 14enne ferito da un coetaneo a Pompei, ragazzina in coma etilico

Scuola, primo giorno tra coltellate e vodka: a Pompei un compagno aggredisce con un lama un 14enne che finisce in ospedale. A Lecce una ragazzina brinda in bagno al nuovo anno scolastico e finisce in coma etilico… Niente emozione da rientro in classe; niente ansia da primo banco: il primo giorno di scuola, al netto delle polemiche sul rincaro dei costi di cancelleria e sulla batosta inferta dall’acquisto dei libri di testo, fa parlare di un” back to school” segnato da tragedie sfiorate. E per un soffio. La prima, è una vicenda che arriva da Napoli, esattamente da un istituto alberghiero di Pompei, in pieno centro. Dove una lite tra coetanei è degenerata in un’aggressione all’arma bianca. Lite e coltellate, quelle che hanno scandito il ritorno in aula nell’istituto paritario di Pompei, culminate nella denuncia di un 14enne per aver accoltellato un suo compagno di classe alla schiena.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del vicino commissariato di polizia, che hanno accompagnato il giovanissimo aggressore nei loro uffici. L’arma è stata sequestrata. Il ferito è stato medicato dal personale del 118 subito arrivato sul posto con una ambulanza: fortunatamente, dai primi accertamenti medici, pare abbia riportato solo lievi ferite superficiali da arma da taglio e non è in pericolo di vita. L’aggressore nel frattempo è stato condotto negli uffici del commissariato dai poliziotti ed è stato denunciato a piede libero alla Procura per i Minorenni di Napoli.

Lecce, beve vodka in bagno a scuola: 14enne ricoverata in coma etilico

L’altro caso salito agli onori della cronaca in queste ore, sempre legato al primo giorno di scuola, riguarda ancora una volta una 14enne. Una giovane che neppure entrata in aula ha dovuto ricorrere ai soccorsi del 118 che l’hanno portata all’ospedale Panico di Tricase, in provincia di Lecce. Lì, i medici l’hanno ricoverata in coma etilico dopo che la ragazzina aveva ingerito vodka in un bagno della scuola per “brindare” al primo giorno di lezioni.

Insieme ad altre studentesse avrebbe deciso di festeggiare così il ritorno sui banchi, con il liquido alcolico contenuto in una borraccia d’acciaio. Anche se non è ancora chiaro se la scelta di bere prima delle lezioni rispondesse all’intensione di partecipare a una challenge, o a una bravata tra compagne di classe. Fatto sta che una volta bevuto la 14enne ha accusato dei malori in bagno. E la cosa ha costretto le altre alunne a chiedere aiuto e chiamare i soccorsi. Di qui il trasporto immediato in ospedale. Ora la giovane è fuori pericolo. E sul caso indaga la Procura dei Minorenni di Lecce.