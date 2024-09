Sangiuliano tira fuori le ricevute: treni e voli per Boccia pagati con la carta di credito del ministro

Sangiuliano mostra le carte. Al netto del clamore mediatico che ruota attorno alla vicenda Sangiuliano, ciò che politicamente interessa – ribadito dalla stessa premier durante il lungo colloquio con il ministro- è se Maria Rosaria Boccia – senza nomina ufficiale alcuna – abbia viaggiato o alloggiato a carico dei contribuenti. “Mai un euro del ministero, neanche per un caffè”, aveva detto l’ imprenditrice campana nelle sue storie Instagram. Ha anche pubblicato le foto delle carte d’imbarco e una email della segreteria del Ministero, insinuando di fatto che le spese siano state sostenute (anche) dal Ministero.

Le spese con la carta di credito personale

Gennaro Sangiuliano, invece, ribadisce che non è stato speso neanche un euro del ministero. E l’Adnkronos ha potuto visionare una serie di documenti e verificare con alcuni protagonisti di questa storia quanto sostenuto dal titolare del dicastero di via del Collegio Romano. In particolare, l’agenzia pubblica una foto che dà ragione all’ex direttore del Tg2. Che stasera al Tg1 è atteso per un’intervista chiarificatrice. È l’estratto conto della carta personale di Sangiuliano, con la quale il ministro ha comprato i biglietti di treni e aerei per Boccia. E l’agenzia di stampa ricostruisce anche gli spostamenti dell’imprenditrice per gli eventi di giugno e luglio.

Da quanto risulta all’agenzia, le spese sono state sostenute dal ministro (con la sua carta di credito personale), dagli enti organizzatori; e in un’occasione direttamente da un sindaco. Non solo: almeno in un caso Boccia ha pagato di tasca propria il conto della sua stanza d’albergo. Contraddicendo, quindi, la sua stessa dichiarazione (“non ho mai pagato nulla”).

Sangiuliuano, i documenti visionati dall’Adnkronos

Ma procediamo con ordine. Il ministro, secondo i documenti visionati dall’Adnkronos, il 18 giugno alle 14.48 ha speso 486 euro con la propria carta di credito per il biglietto di Maria Rosaria Boccia sul volo Ita Airways diretto a Catania. L’occasione era rappresentata dal festival letterario Taobuk di Taormina il 22 giugno scorso: durante il quale l’imprenditrice ha soggiornato a proprie spese. Altri 424 euro è costato il volo di ritorno, operato da Aeroitalia, acquistato da Sangiuliano sempre il 18 giugno alle 13.34. Anche per Bari, destinazione festival del Libro Possibile di Polignano a Mare, è stato acquistato da Sangiuliano il 5 luglio alle 15.09 un volo Ita Airways (759 euro). Per l’alloggio, invece, gli organizzatori del Festival hanno fatto sapere di aver sostenuto loro le spese.

Stessa procedura per il treno diretto a Milano, un Frecciarossa Trenitalia costato 258 euro che ha portato Boccia alla visita della Pinacoteca di Brera: la spesa, effettuata il 31 luglio alle 18.16, è stata addebitata sull’estratto conto della carta di credito del ministro.

Il caso di Riva Ligure: è stato il sindaco a pagare

Caso a sé quello di Riva Ligure. L’11 luglio è stato direttamente il sindaco Giorgio Giuffra a tirare fuori i soldi: per trasporti e alloggi, legati a una fitta agenda di eventi, incontri e sopralluoghi. All’agenzia il primo cittadino ha spiegato che “i sindaci dei piccoli comuni lo fanno spesso. Faccio questo lavoro da dieci anni e so cosa vuol dire gestire con oculatezza la cosa pubblica. Abbiamo poca disponibilità di spesa, e non volevo caricare le casse del Comune. Avere un ministro ospite di una rassegna estiva è un onore e l’occasione di promuovere la nostra città”.

A Sanremo, pochi giorni dopo, è il Casinò a invitare Sangiuliano a presentare il suo libro su Giuseppe Prezzolini, in occasione dei “martedì letterari”: una rassegna che esiste da anni. L’Adnkronos ha potuto verificare che in occasione di questa rassegna, gli autori e i loro accompagnatori sono ospitati dal Casinò. Dunque anche Maria Rosaria Boccia, che aveva rapporti con alcuni degli organizzatori già da tempo. (Questa la foto publbicata dall’Adnkronos)