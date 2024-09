Salvini: “Il processo Open Arms è una vendetta della sinistra. Sono colpevole di avere chiuso i porti ai clandestini”

È cominciata l’udienza del processo Open Arms che si celebra a Palermo con imputato per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio Matteo Salvini per aver impedito, nel suo ruolo di ministro dell’Interno, lo sbarco di 147 migranti salvati dalla nave dell’Ong spagnola nell’agosto del 2019.

Nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo oggi è in programma la requisitoria dei pubblici ministeri Marzia Sabella, Giorgia Spiri e Gery Ferrara. Il leader della Lega oggi non è presente in aula.

“Mi auguro prevalga il buonsenso, perché la difesa dei confini non è un reato. È imbarazzante dover pensare a questo processo, visto che stiamo affrontando sfide importanti e i dati macroeconomici sono positivi: tasso di occupazione al 62,2%, disoccupazione ai minimi storici al 6,8%”: Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, lo dice in un’intervista a Libero a proposito del processo Open arms, per il quale rischia una condanna fino a 15 anni. A chi gli chiede se rifarebbe quelle scelte, risponde: “Assolutamente sì. Ho rispettato la parola con gli elettori, che chiedevano di fermare gli sbarchi, diminuendo le tragedie nel Mediterraneo”.

Salvini e il processo Open Arms: la sinistra elimina i rivali per via giudiziaria

“È una responsabilità politica della sinistra, che ha deciso di vendicarsi del sottoscritto mandandomi a processo. Una mossa disperata, di chi non sa vincere nelle urne e allora prova a eliminare i rivali per via giudiziaria. Un film già visto con Silvio Berlusconi e che stiamo vedendo – per certi aspetti – perfino con Donald Trump”.

La Lega, aggiunge in un altro passaggio dell’intervista, “ha già previsto per i prossimi due fine settimana la mobilitazione in centinaia di citta’ italiane – con tanto di raccolta firme – per sostenere che il processo di Palermo non è processo al segretario della Lega o all’ex ministro, ma un processo all’Italia e alla coerenza di chi ha fatto quello che aveva promesso”.

Tutto risolto con Forza Italia?” Sono certo abbiano capito che alcune riforme come lo ius scholae – ovvero la cittadinanza facile – non siano prioritari per un Paese che concedere un numero di cittadinanze trai più alti in tutto il continente. Piuttosto, la Lega proporrà il ritiro della cittadinanza agli immigrati che commettono reati in Italia. Porte aperte per chi si integra e rispetta le nostre leggi e la nostra cultura, porti chiusi per tutti gli altri”.