Roma, ladri svaligiano casa e lanciano il cane dal terrazzo. Taglia di 5mila euro sugli assassini di Ricky

Un delitto vero e proprio, spietato, premeditato, volontario, brutale. Un cocker di dodici anni, Ricky. lanciato dalla terrazza di un condominio di Monteverde Vecchio, quartiere centrale di Roma, morto per schiacciamento polmonare e ritrovato esanime sull’asfalto dai proprietari. Una storia brutta e purtroppo non così inusuale. Il cane, forse, doveva essere oggetto di un rapimento con richiesta di riscatto.

Il racconto dei proprietari del cane Ricky

“Mio marito era uscito insieme alla bimba e alla nonna”, racconta a Repubblica la proprietaria. “Appena pochi minuti è scattato l’allarme e sono rientrati in casa. Sulla porta finestra abbiamo visto diverse manate e abbiamo capito che avevano tentato di entrare da lì. A quel punto devono aver pensato di portare via Ricky, forse per poi chiederci un riscatto. Di certo il nostro cucciolo da solo non avrebbe mai potuto scavalcare il muro del terrazzo”, conclude. Sulla morte di Ricky è intervenuta anche l’AIDAA, l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente. Con una nota ufficiale ha reso noto che, per scoprire gli autori del gesto che ha portato alla morte del cocker, è stata messa una taglia da 5mila euro.

I fatti risalgono a venerdì. Quando il padrone di Ricky, rientrato dopo una passeggiata con lui, lo lascia sul terrazzo. Poi esce nuovamente, così come la sua figlia piccola accompagnata dalla nonna. Ricky resta solo nell’attico. Ma poco dopo che nessuno, oltre al cane, è rimasto nell’appartamento ecco che scatta l’allarme. Qualcuno prova a entrare attraverso il terrazzo. Non è la prima volta che malintenzionati “visitano” l’attico. Ma messi in allerta da qualcosa i ladri pensano che il colpo non si può fare. E scappano col cane, prima di lanciarlo giù, dal sesto piano, nel giardino condominiale.

.

.