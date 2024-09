Roma e il degrado, il 20 settembre la festa di “RigiochiAMOci Piazza Ragusa”: cambiare si può

Roma e il degrado. Dopo mesi incuria ed episodi criminalità (con bivacchi e spacciatori), Piazza Ragusa a Roma, nel cuore del VII municipio, quartiere Appio-Tuscolano, è pronta a rinascere. Grazie all’impegno dei consiglieri municipali di centrodestra (Fratelli d’Italia in testa) e al lavoro del comitato RigiochiAMOci Piazza Ragusa. Cittadini, operatori e commercianti uniti per riqualificare uno spazio verde e non solo per troppo tempo abbandonato a sé stesso. Vittima dell’incuria del sindaco Roberto Gualtieri, in mano a criminali e pusher.

RigiochiAMOci Piazza Ragusa: domani la festa contro il degrado

Il comitato , grazie anche al supporto della giornalista Elia Cevoli, residente, nel municipio, ha lavorato sodo per tutto il mese di agosto e domani 20 settembre si terrà una festa popolare per accendere i riflettori sulla piazza. “Sarà un’occasione per riprendere in mano il nostro quartiere – si legge nella nota degli organizzatori – ritrovare lo spirito di comunità e riportare vitalità a uno spazio che è stato per troppo tempo ostaggio del degrado”. La festa inizierà alle 16,30 con un simbolico tiro alla fune che vedrà protagonisti alcuni esponenti politici locali di diversa provenienza politica. Tra questi Fabio Rampelli, tra i primi a denunciare alle autorità il degrado e le occupazioni abusive dell’area intorno alla stazione Tuscolana, Marco Scurria di FdI, il presidente del municipio Francesco Laddaga, gli assessori municipali Estella Marino e Antonella Di Giacomo, i consiglieri municipali Cristina De Simone, Emanuel Trombetta, Giulia Simonetti, i consiglieri comunali Rachele Mussolini, Federico Rocca, Stefano Erbaggi, Fabrizio Santori, Flavia De Gregorio, Giovanni Zannola, Erica Battaglia, Carla Consuelo Fermariello, Mariano Angelucci e l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno.

Alla kermesse politici di estrazioni diversa al fianco dei cittadini

Si comincia con il simbolico tiro alla fune tra residenti e politici: un’occasione di divertimento e confronto per la piazza. A seguire baby dance e musica per i più piccoli, animazione e divertimento, animazione a cura del gruppo Scouts. Sono previsti giochi e attività per tutte le età. Alle 17 si terrà la lezione dimostrativa di karate del maestro Fulvio Saitta, della Scuola Karate Wadoryu, da 50 anni un esempio di disciplina, a cura di mister gym. Seguono il concerto di Giuseppe da Londra, balli di salsa e bachata.

“La rinascita parte anche dal divertimento”

“La rinascita – spiegano i promotori – passa anche dal divertimento e dal ritmo! “. Prevista anche la dimostrazione di minirugby a cura dei Racoons, una squadra di rugby inclusiva. L’evento si svolgerà grazie al supporto di Retake Roma Appio Latino– Tuscolano, associazione che opera nel municipio con le sue attività di riqualificazione. Un ruolo importante nell’organizzazione le Parrocchie di San Venanzio e Santi Annibale e Antonio con volontari impegnati nelle attività di animazione e accoglienza.

Scurria: basta con il degrado, ripristinare sicurezza e decoro

Marco Scurria, vicepresidente dei senatori di FdI e residente nel municipio, sottolinea la gravità della situazione. “Da mesi – denuncia – l’area è diventata teatro di degrado e paura per i cittadini, a causa di abusivi protagonisti di atti vandalici, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Parteciperò insieme a tanti miei colleghi, con i quali non smettiamo di lavorare per creare un ambiente sicuro e vivace per tutti coloro che frequentano e vivono in questa bellissima zona”. Tra i consiglieri più attivi nella denuncia e nell’opera di ricostruzione del tessuto cittadino Cristina De Simone di Fratelli d’Italia. Che alcune settimane fa ha presentato un’interrogazione al presidente del Municipio, Francesco Laddaga, e all’assessore Estella Marino, per chiedere di intervenire per ristabilire la sicurezza nell’area, “dove ogni giorno i senza fissa dimora si affrontano a colpi di bottiglie e di bastoni. La pazienza dei cittadini è finita”.