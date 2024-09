Renzi, l’anti-sora Camilla: nessuno lo vuole, nessuno se lo piglia. La Schlein gli chiude le porte in Liguria

Matteo Renzi è l’esatto contrario della famosa sora Camilla, (protagonista di un detto popolare romanesco): a lui, però, nessuno lo vuole e nessuno se lo piglia. Anche Elly Schlein sembra chiudergli definitivamente le porte per l’alleanza in Liguria. Mentre a chi gli chiede di interrompere le alleanze in corso con il centrodestra, l’ex premier risponde che lo farà, “se il centrosinistra romperà con Marco Travaglio”.

Il no in Liguria a Renzi

Schlein, parlando della coalizione di centrosinistra in Liguria, in vista delle regionali di autunno, ha detto testualmente, “mi sembra che la coalizione stia bene cosi com’è”. Il che significa, porte in faccia chiuse ad Italia Viva, cosi come avevano espressamente chiesto sia Cinquestelle che Avs e così come aveva chiesto anche Matteo Ricci, l’europarlamentare che gli aveva posto il problema di rompere le alleanze in corso nei comuni con il centrodestra. Il senatore di Rignano ha risposto duramente a chi gli sottolineava la necessità di chiudere i ponti delle alleanze, ad esempio al comune di Genova, in cambio di un ingresso nel “campo largo”.

La risposta di Matteo

Il Giornale riporta indiscrezioni raccolte all’interno di Italia Viva: “Abbiamo tolto gli alibi dicendo che siamo pronti a uscire dalla giunta del sindaco di Genova Bucci. Adesso bisogna capire: o vince la linea Schlein e si va tutti insieme o vince la linea Travaglio e Schlein non decide. Nel caso di vittoria della linea Schlein noi ci siamo nel centrosinistra. Se vince la linea Travaglio faremo una nostra lista da soli”, dicono dal partito del senatore fiorentino.

Il centrosinistra è spaccato

Con la ormai quasi certa candidatura autonoma di Italia Viva e quella di Nicola Morra, ex presidente della commissione parlamentare antimafia dei Cinquestelle, il centrosinistra ligure appare spaccato. Morra ha con sé diversi consiglieri comunali, anche di Genova, e punta a frantumare il consenso dei Cinquestelle.

Le parole di Meloni sul centrodestra: “Compatti e forti”

Giorgia Meloni, ieri a Retequattro, ha confermato che, “in Liguria il centrodestra è compatto e forte e sarà trovato un candidato all’altezza“. La coalizione si sta allargando a forze civiche e indipendenti e vuole, giustamente, recuperare l’ottimo lavoro svolto in questi nove anni di governo. Dal ponte Morandi a tante altre opere, al dissesto idrogeologico, il centrodestra ha lavorato bene. Ed è pronto a vincere.