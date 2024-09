Rai, peti e flatulenze intestinali contro la collega: assolti sei giornalisti dalle accuse di mobbing

“Il fatto non sussiste”. Sono stati prosciolti i sei giornalisti denunciati dalla loro collega del Tg1 Dania Mondini per stalking. Il gup di Roma ha disposto oggi il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Giuseppe Carboni, Filippo Gaudenzi, Andrea Montanari, Piero Damosso, Marco Betello e Costanza Crescimbeni, non accogliendo la richiesta della procura generale di Roma che aveva chiesto invece il rinvio a giudizio.

Rai, le accuse di stalking di Dania Mondini ai colleghi